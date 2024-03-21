https://news.day.az/politics/1646446.html Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионе в постконфликтный период
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионе в постконфликтный период
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита по атомной энергетике в Брюсселе (Бельгия) встретился с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.
"Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества стран в сферах экономики, транспорта и коммуникаций. В то же время были обсуждены подготовительные работы в связи с COP29 и региональная ситуация в постконфликтный период", - говорится в публикации ведомства.
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