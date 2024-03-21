Пашинян несет в регион глобальную войну

Автор: Тахмаз Асадов

Какими бы обнадеживающими моментами ни запомнился официальный визит в Азербайджан 17 марта генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в преддверии его визита в Ереван стала поступать другая информация.

Так, появившаяся на этом фоне информация о подготовке встречи госсекретаря США Блинкена и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в апреле 2024 года в расширенном составе с Пашиняном и Столтенбергом создала впечатление, что события развиваются в совершенно ином направлении.

После визитов в Баку и Ереван особенно ярко проступил следующий момент: во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга на Южный Кавказ главной целью было открытие фронта из этого региона против России, обеспечение поддержки стран региона западному фронту в войне с Россией.

Вполне вероятно, что Запад еще раз уяснил для себя, что просить об этом Азербайджан, который продвигает независимую государственную политику, у него не получится. Потому что Азербайджан - это не Армения. В отличие от Еревана, у Баку нет намерений и желания выполнять приказы Запада и других центров. Азербайджан проводит свою политическую линию и не намерен отказываться от политики баланса, которая позволяет добиваться результатов долгие годы.

Однако, в отличие от Азербайджана, имеющего больше возможностей влиять на процессы, Армения, во внешней политике которой всегда на переднем плане была "рабская дипломатия", после визита Столтенберга в Ереван, похоже, еще больше укрепилась в этом своем мнении. Так, предполагается, что США и Европейский союз готовятся подписать пакт о предоставлении гарантий безопасности Армении, подобно двусторонним соглашениям между Украиной и Великобританией, Францией, Германией и другими странами.

Напомним, что генсек НАТО также заявил в Ереване, что "если Россия победит в Украине, это будет опаснее всего для всех". Дипломатические отношения между Арменией и Россией значительно ухудшились за последние 4 года. Ереван считает, что получил "исторический шанс" "сойти с орбиты России". Сейчас кажется очевидным, что это не сулит ничего положительного, свидетельством чего являются:

- решимость Еревана в вопросе ОДКБ;

- ратификация парламентом Армении соглашения о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Тем самым официальный Ереван наносит самый большой удар Кремлю, отказываясь от военного потенциала России, для которой он всегда был форпостом;

- большинство банков Армении приняло решение о прекращении приема карт российской платежной системы "Мир" с 30 марта. Это означает, что Армения присоединилась к санкциям против России.

Для Еревана, "танцующего" между Западом и Россией, этот танец похож на последний. Это, безусловно, худший из возможных вариантов, но сейчас уже очевидно, что фактор России вытесняется с постсоветского пространства. Видимо, самым активным игроком в этом вопросе является Армения. Шаги, предпринятые Пашиняном для создания резкого поворота к военному сотрудничеству с западными странами, такими как Франция и США, дают основания говорить об этом.

Подготовка встречи в Брюсселе в апреле 2024 года в расширенном составе между госсекретарем США Блинкеном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен с Пашиняном и Столтенбергом, создание гарантий безопасности Армении - не что иное, как несправедливая позиция по отношению к официальному Баку. Потому что этот шаг никак не может быть расценен как поддержка мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Этот шаг Запада - попытка решить вопрос в одностороннем порядке. Это также не отвечает интересам Азербайджана и является очередной предвзятой позицией против нашей страны.

Ответ на вопрос о том, как Армения завоевала это "доверие" Запада, также очень прост. Она уже взяла за привычку время от времени предавать своих ближайших союзников в пользу более сильных сторон. У режима Пашиняна нет необходимой политической воли. А это само по себе означает дополнительную угрозу государственности Армении, преемственности нынешней власти, а также безопасности Пашиняна. 18 февраля на встрече с представителями армянской общины в Германии он заявил: "Мы должны диверсифицировать нашу внешнюю политику. Кроме того, нам необходимо диверсифицировать наши связи в области безопасности и других областях. Другого пути нет". Тем самым он указал, что настало время сменить хозяев, и что в политике "рабства" начался новый этап.

Запад во что бы то ни стало хочет войти на Южный Кавказ, с твердым намерением перекрыть и "главную форточку" России. И снова посредником в этом вопросе для него становится Армения. Это попытка военного вторжения Запада в регион в более широком масштабе после миссии ЕС, что может привести к взрыву в регионе и серьезному удару по формирующейся региональной безопасности. Видимо, на Западе думают, что открытие ворот на Южный Кавказ - это главный шаг к вытеснению России из этого региона, из Центральной Азии. Позиция Азербайджана как главного гаранта безопасности в регионе известна всему миру. Официальный Баку проявит крайне жесткую позицию против любого решения, которое будет являться угрозой территориальной целостности Азербайджана, безопасности его границ.

Но в этом вопросе другие государства региона, Россия и Иран, должны испытывать еще большую озабоченность. Если речь идет о вытеснении России из региона, то для Ирана на границах с Арменией может возникнуть серьезная угроза его безопасности. Упомянутые соседи, которые много лет покровительствуют Армении, никогда не задумываясь о принятии мер против политики вторжения, должны подумать об ответе на этот план, не теряя времени. И в Москве, и в Тегеране хорошо знают, какие угрозы их ждут, если ответ затянется. Не исключено, что под видом "пояса безопасности" Армения нанесет сейчас самый большой удар по России и Ирану.