https://news.day.az/politics/1646519.html Президент Молдовы поздравила азербайджанцев с праздником Новруз
Президент Молдовы поздравила азербайджанцев с праздником Новруз
Президент Республики Молдова Майя Санду поздравила азербайджанцев с праздником Новруз.
Как сообщает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в своем аккаунте в социальной сети.
Президент поздравила с праздником азербайджанскую общину Молдовы и всех, кто отмечает Новруз:
"Пусть ваш дом будет местом встречи всех ваших близких, а душа открыта для добра и света. С праздником Новруз!", - написала она.
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