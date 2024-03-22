Президент Молдовы поздравила азербайджанцев с праздником Новруз

Президент Республики Молдова Майя Санду поздравила азербайджанцев с праздником Новруз.

Как сообщает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в своем аккаунте в социальной сети.

Президент поздравила с праздником азербайджанскую общину Молдовы и всех, кто отмечает Новруз:

"Пусть ваш дом будет местом встречи всех ваших близких, а душа открыта для добра и света. С праздником Новруз!", - написала она.

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