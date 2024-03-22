Мецаморская АЭС представляет огромную ядерную угрозу для региона

Представители гражданского общества Азербайджана обратились с открытым письмом к руководству Саммита по атомной энергетике.

Как передает Day.Az, в письме, поступившем в АЗЕРТАДЖ, говорится:

"Мы, представители гражданского общества Азербайджана, ученые, обращаясь к сопредседателям стартовавшего в Брюсселе Саммита по атомной энергетике - премьер-министру Бельгии господину Александру Де Кро, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) господину Рафаэлю Мариано Гросси, призываем их обратить внимание на глобальную угрозу, исходящую от Мецаморской атомной электростанции, которая находится в аварийном состоянии, а срок ее эксплуатации давно истек, и поднять перед правительством Армении вопрос о немедленном прекращении деятельности этой станции.

Работающая с использованием старой технологии Мецаморская АЭС, построенная в 1976 году в сейсмической зоне 9,5 балла, при этом рассчитанная всего на 8 баллов, представляет огромную ядерную угрозу для Азербайджана, Турции, Армении и всего региона. Безответственное поведение властей Армении в отношении этой АЭС, лживые отчеты, рассчитанные на введение мирового сообщества в заблуждение, ведут регион к очередным катастрофам, подобным авариям на Чернобыльской АЭС и "Фукусиме". Этот риск возрастает с каждым днем. Вместо того чтобы вывести Мецаморскую АЭС из эксплуатации и следовать предписанным международным сообществом правилам и процедурам, власти Армении каждый раз пытаются искусственно продлить ее эксплуатацию.

Жидкие отходы Мецаморской АЭС в конечном итоге сбрасываются в трансграничную реку Араз. Завод расположен в районе с дефицитом воды, и для охлаждения устаревшего реактора используется вода из глубоких скважин. Во время землетрясений возможно изменение уровня подземных вод и направления потоков, что наглядно демонстрирует ненадежность системы охлаждения.

Серьезную озабоченность вызывает также незаконная торговля некоторыми ядерными материалами, которой способствует Мецамор. На территории Армении имеется более 200 радиоактивных источников, в том числе изотоповых. В этой стране наблюдаются случаи контрабанды радиоактивных изотопов. Это увеличивает возможность использования радионуклидов в террористических целях.

Тот факт, что полигоны, предназначенные для отходов Мецаморской АЭС, уже заполнены и создается новый, указывает на наличие серьезных проблем с размещением этих отходов.

Призываем Международное агентство по атомной энергии и другие соответствующие международные организации тесно сотрудничать с Азербайджанской Республикой как основной страной, подверженной воздействию в этой области.

Власти Армении, не принимающие во внимание ядерную безопасность своего народа и народов, проживающих в государствах региона, только совместными глобальными усилиями могут быть принуждены к прекращению деятельности Мецаморской АЭС. Удобной площадкой в этом плане выступает Саммит по атомной энергетике, обозначивший в качестве своего основного направления достижение целей, вытекающих из COP28 (28-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - ред.). Этого ожидает общественность Азербайджана - страны, который примет COP29.

Подписи:

Фаган Алиев - Международная академия экоэнергетики

Ислам Мустафаев - Экологическое общественное объединение Rüzgar

Сабит Багиров - Фонд содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики

Миргасан Гасанов - Общественное объединение "Союз инвалидов Чернобыля"

Эйваз Аскеров - Общественное объединение "Инвалиды Чернобыля Нахчыванской Автономной Республики".

Фируза Султанзаде - Социально-экологический центр "ЭкоСфера"

Гюльшан Ахундова - Общественное объединение "Женщины, Развитие, Будущее"

Парвана Велиева - Общественное объединение "Служение здоровью"

Муслим Гурбанов - Научно-экологическое общественное объединение Ecoil

Ровшан Аббасов - Экологическое общественное Объединение "На пути к здоровой жизни"

Зураб Исрафилов - Общественное объединение "Общество охраны природы Азербайджана"

Марьям Меджидова - Общественное объединение "Молодежный центр гендерного равенства Gender Hub"

Заур Ибрагимли - Общественное объединение "Центр социально-экономических исследований "Приоритет""

Умуд Мирзоев - Международный фонд "Евразия Пресс"

Исраил Искендеров - Общественное объединение содействия социальному развитию "Умид"

Рамиль Искендерли - Общественное объединение "Правовой анализ и исследования"

Гюнель Сафарова - Общественное объединение исследований и развития "Ветендаш" ("Гражданин")

Халид Кязимов - Общественное объединение "Региональный центр по правам человека и медиа"

Ахмед Аббасбейли - Общественное объединение "Центр развития общества"

Эльчин Мухтарлы - Общественное объединение "Служение здоровью"

Амин Мамедов - Общественное объединение "Специалисты в области водопользования"

Эльман Джафарли - Общественное объединение экологического просвещения "Зеленый мир"

Горхмаз Ибрагимли - Общественное объединение "Биосфера"

Гамза Юсубова - Общественное объединение "Экологическое просвещение и мониторинг"

Рахиля Мехдиева - Общественное объединение "Социально-экономическое и экологическое развитие"

Ирада Гасанова - Общественное объединение содействия социально-экономическому развитию Səma və Eko

Тукезбан Агабабаева - Общественное объединение содействия экологическим инициативам Eco Hub

Севиль Исаева - Общественное объединение "Центр экологического права Ecolex"

Рустам Меликов - Общественное объединение содействия изучению экологических проблем Ana Kür

Азизага Гунбаталиев - Общественное объединение охраны окружающей среды Mühit

Язгюль Абдиева - Общественное объединение "Охрана здоровья"

Эйюб Керимли - Общественное объединение содействия экономическим и социальным исследованиям

Тевеккюль Искендеров - Общественное объединение "Центр биологического разнообразия"

Джасарет Гусейнзаде - Общественное объединение "Содействие информационным и социальным инициативам".

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