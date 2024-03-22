Президент Фонда тюркской культуры и наследия и посол Азербайджана во Франции обсудили расширение связей

В рамках рабочего визита во Францию президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики во Французской Республике Лейлой Абдуллаевой, сообщает в пятницу Day.Az.

На встрече была обсуждена деятельность Фонда тюркской культуры и наследия по сохранению и продвижению на международной арене культурного наследия тюркских народов, имеющих общее историческое прошлое и ценности.

В ходе беседы была высоко оценена инициатива и работа Фонда по внесению в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО новой транснациональной тюркской номинации - оригинального искусства "гурама", принадлежащего тюркскому миру.

Встреча завершилась обменом мнениями по расширению связей между Фондом тюркской культуры и наследия и посольством Азербайджанской Республики во Французской Республике и осуществлению дальнейших совместных мероприятий.

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