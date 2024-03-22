Проармянский сенатор Боб Менендес дал заднюю

Обвиняемый в коррупции проармянский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес заявил, что больше не будет добиваться переизбрания на еще один срок, передает Day.Az со ссылкой на The Independent.

"К сожалению, нынешние обвинения, с которыми я сталкиваюсь, не позволят мне вести такой диалог и дебаты с политическими оппонентами, которые уже сделали это краеугольным камнем своей кампании. Жители Нью-Джерси заслуживают большего", - сказал Менендес.

Заявление было сделано всего за несколько дней до крайнего срока подачи заявок первичными кандидатами.

Напомним, в сентябре 2023 года Менендесу было предъявлено обвинение с предполагаемой схемой взяточничества вместе с его женой Надин Менендес и двумя бизнесменами из Нью-Джерси.

Чета Менендесов обвиняются в получении взяток на сотни тысяч долларов в виде наличных денег, золотых слитков, ювелирных изделий и кабриолета Mercedes-Benz в обмен на политические услуги.

В марте прокуратура выдвинула новое обвинение Менендесу за то, что он пытался скрыть взятки под "займами".

Ожидается, что Менендес предстанет перед судом в мае.

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