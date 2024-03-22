Пашинян летит к Путину: что-то будет

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о планируемом визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию.

Day.Az представляет публикацию:

Армянская газета "Грапарак" пишет, что Пашинян 8 мая отправится в Москву. Там армянский премьер планирует принять участие в саммите, приуроченном к 10-летию создания ЕАЭС.

Как же усердно армянский премьер пытается усидеть на двух стульях, а? Эту бы энергию, да в правильное русло...

Но нет. Как герой знаменитой картины "Опять двойка", Воваевич с виноватой мордой будет жать руки, нелепо поправлять мятый пиджак и теребить кепку, молясь, чтобы все поскорее закончилось.

Шоу - 8 мая, не пропустите!

Автор - HSF