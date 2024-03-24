Фиговый листок армянской благодарности

Авто: Лейла Таривердиева

Государственные награды Армении лоббистам как фиговый листок, призванный прикрыть истинное положение дел. А именно - взятки в виде гонораров или должностей, полученных при поддержке диаспоры. Весь мир должен думать, что сенаторы, конгрессмены, политики и прочие деятели других стран работают на интересы армянства по зову сердца и за бессмысленные жестянки, которые им цепляют на грудь.

На днях находящийся в Бельгии спикер Ален Симонян раздал очередную партию таких изделий лоббистам. На этот раз Орденом Почета были награждены неутомимые труженики армянской нивы в Европарламенте Франсуа Ксавье Беллами, Виола фон Крамон-Таубадель и новичок в этом деле Мириам Лексман. Награды были вручены за поддержку Армении. Если учесть, что Европарламент в последние годы почти все свое время уделяет армянским интересам, то продвигающие эти странные тенденции депутаты, конечно, могут рассчитывать на благодарность. Награждение состоялось на полях проходящего в Брюсселе 11-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи "Евронест". Правда, в Армении эта рабочая поездка спикера представляется как официальный визит в Бельгию.

Учитывая, сколько сделано вышеуказанными лицами, той же Крамон-Таубадель для армянских интересов, игрушка в коробочке с флагом Армении - это безделушка. Нет никаких сомнений, что "благодарность" армян за ту грязную работу, которую делают для них евродепутаты, гораздо содержательнее никому не нужного почетного ордена. Германский депутат Крамон-Таубадель очень старается. Она буквально втискивает Армению в Евросоюз, где последнюю никто не ждет. До кандидатства и вступления еще очень далеко (хотя, возможно, и не очень), а клиент нетерпелив и может начать искать другого подрядчика. Эта мадам зарабатывает на жизнь также клеветой на Азербайджан. Лично ею было озвучено столько бездоказательных и оскорбительных заявлений в наш адрес, что мы оставляем за собой право не очень сильно беспокоиться о том, что ее могут обидеть наши слова. И скажем - госпожа Виола фон и так далее работает на армян не за спасибо и не за бессмысленные медальки, а в обмен на реализацию заказчиками ее собственных интересов, как в финансовом выражении, так и "натурой". Армянство не имеет большого влияния на ее родине, в Германии, но на пространстве Евросоюза у него достаточно опекунов, которые могут помочь продвигать интересы лоббистов.

Или же возьмем француза Ксавье Беллами. В феврале прошлого года он посетил Армению, встречался с сепаратистами, пел с ними в унисон и уехал оттуда с подарками. А вообще, этот господин известный исламофоб и азербайджанофоб, поэтому называть Азербайджан "террористическим государством" он мог и за бесплатно.

Фиговыми листами в лице государственных наград прикрывают свой "армянский срам" многие зарубежные деятели. Например, в 2010 году тогдашний президент Серж Саргсян торжественно вручил такой же орден депутату Госдумы Константину Затулину. В 2016 году Саргсян раздал целую гору медалей Мхитара Гоша депутатам Европарламента. Среди них такие заслуженные лоббисты, как Франк Энгель и Элени Теохарус. Через год еще одна группа депутатов ЕП получила из рук Саргсяна государственные награды Армении, все того же Мхитара Гоша. Не абы кто, а зампред Европейского парламента, вице-председатель Парламентской ассамблеи "Евронест" Ришард Чарнецки, руководитель группы дружбы с "арцахом" - есть в ЕП и такая - Франк Энгель (как, опять он?!) и другие. Той же медали был удостоен депутат Бундестага Джем Оздемир "за весомый вклад в дело международного признания "геноцида армян"".

Новые обоснования появились в присуждении армянских государственных наград лоббистам после Второй карабахской войны. Первыми носителями медали парламента Армении стали два депутата Палаты представителей Нидерландов, громче других кричавших об "азербайджанской агрессии". Их имена ничего никому не скажут, поэтому не будем утруждать глаз читателя.

В 2021 году медали Мхитара Гоша и медаль Признательность прикрыли армянскую благодарность другого порядка у бывших и нынешних деятелей Нидерландов. Орден Почета получил председатель Сената Франции Жерар Ларше, а ордена Дружбы - ряд французских депутатов, особенно активно показавших себя в продвижении армянских интересов.

Фиговые листы в виде государственных медалей Армении не всегда спасают. Вспомним, например, бывшего вице-председателя Европарламента Еву Кайли, оказавшуюся в центре коррупционного скандала, о котором в прошлом году много писали мировые СМИ. Хотя обвинения ей предъявлены не по армянским делам, она вместе с другими членами группы дружбы с Арменией в ЕП входит в ближайшее окружение Каспара Карампетяна. Карампетян - одна из ключевых фигур коррупционной сети армянского лобби, покровительствующей и финансирующей армянский сепаратизм и терроризм, в том числе АСАЛА. При его содействии была проведена избирательная кампания главы группы дружбы с Арменией в Европарламенте Лукаса Фурласа.

В целом Европарламент, судя по публикациям в мировых СМИ, глубоко коррумпированная структура. И армянский лоббизм тут занимает почетное место. Диаспора хорошо оплачивает услуги, поэтому многие депутаты структуры стремятся засветиться антиазербайджанскими выпадами, стремясь попасть на глаза заказчикам. Бельгийское издание Le Soir писало в прошлом году об участии 13 процентов европейских парламентариев в различных поездках и банкетах по приглашению третьих лиц. И это только та часть, которая на виду. В расследовании Le Soir отмечалось, что такие визиты и банкеты, в основном, организуются Арменией и армянской диаспорой. Присутствие вышеуказанного Фурласа и того самого Франсуа-Ксавье Беллами на банкетах, организованных Карампетяном, говорит о многом.

Одним словом, Орден чести, навешанный Аленом Симоняном на грудь европарламентариям, прикроет прочие проявления армянской благодарности, которые другим видеть совсем необязательно.