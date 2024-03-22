Армения стремится превратить Южный Кавказ в новый эпицентр геополитических конфликтов

Армения, не сделавшая выводов из процессов, происходивших в регионе в течение последних четырех лет, все еще действует под диктовку своих подстрекателей, намереваясь превратиться в плацдарм для внешних сил и сделать Южный Кавказ новым эпицентром геополитических конфликтов.

Об этом в пятницу сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

Он отметил, что необоснованные мнения и претензии, высказанные премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе в рамках встреч с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем, а также официальными лицами Франции, не служат нормализации азербайджано-армянских отношений, стимулированию мирного процесса между двумя странами.

"Дискуссии о "создании гарантий безопасности Армении" с участием внешнерегиональных сил - это ни что иное, как планы создания искусственного хаоса, кризиса, направленные на втягивание региона в долгосрочные конфликты. Попытки определения какой-либо "точки зрения", "дорожной карты" азербайджано-армянских отношений и на Южном Кавказе в целом без участия и согласия официального Баку не отвечают интересам Азербайджана и должны рассматриваться как шаг, предпринятый против нашей страны. Мирный процесс и нормализация отношений, открытие коммуникаций и другие важные вопросы не могут быть решены в одностороннем порядке с участием внерегиональных центров", - сказал Мирзабейли.

Он подчеркнул, что целью обсуждений под названием "гарантии безопасности Армении" является создание предлогов для широкомасштабного военного вмешательства Запада в регион.

"Фактически, этот процесс начался с прибытия миссии Европейского союза в Армению. Об этом свидетельствует и то, что ряды указанной миссии постоянно пополняются военнослужащими, представителями органов спецслужб, специалистами по инженерно-фортификационным сооружениям, военными аналитиками", - сказал политобозреватель.

По его словам, цель состоит в том, чтобы вытеснить Россию после Украины с Южного Кавказа, а затем из Центральной Азии, создать новые очаги конфликта в Западной и Центральной Азии. "Запад через Армению, которая стала головной болью для государств региона, хочет использовать для этого на Южном Кавказе свои традиционные геополитические технологии, такие как создание искусственных кризисов, а затем обеспечение своего военно-политического присутствия в регионе для управления этими "кризисами". В итоге это может вовлечь в затяжные войны не только Южный Кавказ, но и Западную и Центральную Азию в целом", - сказал Мирзабейли.

Политобозреватель также отметил, что сложившаяся ситуация является подтверждением того, что начался последний этап реализации военно-политического плана, начавшегося осуществляться еще тогда, когда территории Азербайджана находились под оккупацией, с его продолжением после 44-дневной войны такими политическими шоу, как "международные гарантии безопасности этнических армян, проживающих на территориях Азербайджана", "гуманитарный кризис", а после антитеррористических мероприятий локального характера - заявлениями о том, что "Армения нуждается в защите".

"В такой ситуации Россия, несомненно, не будет довольствоваться просто предупреждениями, а предпримет шаги по реализации превентивных мер. Сложившаяся ситуация требует принятия срочных мер, в противном случае процессы могут перекинуться на границы Южного Кавказа и Центральной Азии, что, собственно, и является целью", - добавил он.

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