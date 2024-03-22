https://news.day.az/politics/1646633.html Встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении в Женеве
Встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении в Женеве
В рамках проходящей в Женеве 148-й ассамблеи Межпарламентского союза 22 марта проходит двусторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна.
Как сообщает Day.Az, на встрече, инициированной Межпарламентским союзом, ожидается рассмотрение вопросов, связанных с формой поддержки, которую парламенты двух стран могут оказать мирному процессу на фоне продолжающихся мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.
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