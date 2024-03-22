"Островок демократии" уходит на дно: крах очередного армянского мифа

Автор: Акпер Гасанов

Ара, что творится в Армении?! "Островок демократии" уходит на дно, выставляя в нелепом свете всех кричащих о его непотопляемости. Дело в том, что армянская полиция задержала в Ереване двух оппозиционных деятелей, соавторов и ведущих программы "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые имеют наглость критиковать премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщил журналистам адвокат Самсоняна Рубен Меликян, оппозиционный деятель был задержан по обвинению в хулиганстве. Под этим обвинением, как пояснил адвокат, следствие имеет в виду лексику, используемую Самсоняном и Сагателяном в своей программе на платформе YouTube. Вах, а как же свобода слова, как естественный атрибут "островка демократии"? Впрочем, вскочил не только этот вопрос.

Армянские СМИ пишут о том, что целая группа людей, причем часть в штатском, а часть в полицейской форме и в масках, что само по себе противозаконно, толпой набрасываются на Самсоняна и "укладывают его на асфальт". Причем этого им кажется мало, и они буквально вбивают лицо Самсоняна в асфальт, выламывая ему - уже лежащему - руки и ноги. Как изумленно пишут армянские СМИ, со стороны можно подумать, что задерживают террориста или особо опасного преступника, находящегося много лет в бегах за серийные убийства.

Возмущенная пресса тонущего "островка демократии" констатирует, что наблюдая за происходящей в их стране картиной, вспоминаются кадры, облетевшие всемирную паутину 8 марта, когда также наученные американцами инструкторами сотрудники патрульно-постовой службы Армении почти такими же методами уложили на "асфальт" доставщика цветов, только за то, что он на пару минут припарковался на второй полосе дорожного движения.

А еще им вспомнилось и движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), начавшееся после убийства Джорджа Флойда полицейскими в 2020 году. Тогда, 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер после того, как при его задержании белокожий полицейский Дерек Шовин уложил его на асфальт и применил жесткий удушающий прием. Видеозапись инцидента, сделанная случайными свидетелями, разошлась по социальным сетям и вызвала во всем мире широкий резонанс. За это, напоминают армянские СМИ, пришлось извиняться главе государства. Намек более, чем толстый.

Представляю теперь, как сильно напрягся скандальный армянский политик видеоблогер Вардан Гукасян, больше известный по прозвищу "Дог". Он ведь тоже весьма вольно трактовал "свободу слова" по-армянски, когда высказывался в адрес различных представителей армянской власти. Его теперь, как выясняется, могут подвергнуть информационной и политической кастрации, предварительно повозив мордой об асфальт.

Кстати, "закатать в асфальт"- это ведь любимое выражение Никола Пашиняна. Он его ранее часто использовал, рассказывая о сути "реформ" в своей стране и о планах в отношении своих политических оппонентов. Так что, совершенно очевидно, кто заказчик всего это "банкета". Который явно пытается обезопасить себя от последствий шагов, на которые вынужден будет пойти.

Да, я сейчас говорю про возвращение Азербайджану 4 наших сел, все еще находящихся под армянской оккупацией. Требования Азербайджана законны, но армянская общественность, имеющая длинный список вопросов к действующей власти, крайне нервно реагирует на идею возврата азербайджанских земель. И в этих условиях Пашиняну приходится сбрасывать с себя одежды руководителя "острова демократии", представая в постылой наготе диктатора.

Да, именно так- Пашинян банальный диктатор. То, что он пришел к власти в Армении через улицу, через победу "шашлычной революции" не делает его демократом. Наоборот, тогда были выбраны откровенно анти-конституционные методы борьбы за власть. Но коллективный Запад предпочел этого "не замечать". А потом, за неимением у Армении чего-то иного, начали придумывать сказку про "островок демократии". И вот, он уходит на дно.

Под позорное молчание всех этих "Репортеров без границ", "Хьюман Райтс Вотч", "Фридом Хаусов" и прочих международных организаций. Видят они, в рот воды набрав. Прикинувшись слепыми и глухими, когда дело коснулось Армении. Помалкивают и политики разного уровня во Франции и США. Получается, что все они нахваливали того, кто превратил Армению в полицейское государство, укладывая "мордой в асфальт" журналистов и оппозиционеров. Как-то совсем неудобно получилось .

И нет на свете листа такого размера, чтобы можно было бы за ним скрыть срам Никола Пашиняна и его зарубежных патронов. При этом, что особо важно, ситуация может развиваться по еще более жестокому сценарию. При котором остатки армянской оппозиции и независимых СМИ будут втоптаны в асфальт окончательно и бесповоротно. Да, это приведет к ускорению процесса ухода на дно "островка демократии". Но как же жалко будут напоследок выглядеть все те, кто создал этот нелепый миф?!