"Островок демократии" уходит на дно: крах очередного армянского мифа - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова
Автор: Акпер Гасанов
Ара, что творится в Армении?! "Островок демократии" уходит на дно, выставляя в нелепом свете всех кричащих о его непотопляемости. Дело в том, что армянская полиция задержала в Ереване двух оппозиционных деятелей, соавторов и ведущих программы "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые имеют наглость критиковать премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как сообщил журналистам адвокат Самсоняна Рубен Меликян, оппозиционный деятель был задержан по обвинению в хулиганстве. Под этим обвинением, как пояснил адвокат, следствие имеет в виду лексику, используемую Самсоняном и Сагателяном в своей программе на платформе YouTube. Вах, а как же свобода слова, как естественный атрибут "островка демократии"? Впрочем, вскочил не только этот вопрос.
Армянские СМИ пишут о том, что целая группа людей, причем часть в штатском, а часть в полицейской форме и в масках, что само по себе противозаконно, толпой набрасываются на Самсоняна и "укладывают его на асфальт". Причем этого им кажется мало, и они буквально вбивают лицо Самсоняна в асфальт, выламывая ему - уже лежащему - руки и ноги. Как изумленно пишут армянские СМИ, со стороны можно подумать, что задерживают террориста или особо опасного преступника, находящегося много лет в бегах за серийные убийства.
Возмущенная пресса тонущего "островка демократии" констатирует, что наблюдая за происходящей в их стране картиной, вспоминаются кадры, облетевшие всемирную паутину 8 марта, когда также наученные американцами инструкторами сотрудники патрульно-постовой службы Армении почти такими же методами уложили на "асфальт" доставщика цветов, только за то, что он на пару минут припарковался на второй полосе дорожного движения.
А еще им вспомнилось и движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), начавшееся после убийства Джорджа Флойда полицейскими в 2020 году. Тогда, 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер после того, как при его задержании белокожий полицейский Дерек Шовин уложил его на асфальт и применил жесткий удушающий прием. Видеозапись инцидента, сделанная случайными свидетелями, разошлась по социальным сетям и вызвала во всем мире широкий резонанс. За это, напоминают армянские СМИ, пришлось извиняться главе государства. Намек более, чем толстый.
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Представляю теперь, как сильно напрягся скандальный армянский политик видеоблогер Вардан Гукасян, больше известный по прозвищу "Дог". Он ведь тоже весьма вольно трактовал "свободу слова" по-армянски, когда высказывался в адрес различных представителей армянской власти. Его теперь, как выясняется, могут подвергнуть информационной и политической кастрации, предварительно повозив мордой об асфальт.
Кстати, "закатать в асфальт"- это ведь любимое выражение Никола Пашиняна. Он его ранее часто использовал, рассказывая о сути "реформ" в своей стране и о планах в отношении своих политических оппонентов. Так что, совершенно очевидно, кто заказчик всего это "банкета". Который явно пытается обезопасить себя от последствий шагов, на которые вынужден будет пойти.
Да, я сейчас говорю про возвращение Азербайджану 4 наших сел, все еще находящихся под армянской оккупацией. Требования Азербайджана законны, но армянская общественность, имеющая длинный список вопросов к действующей власти, крайне нервно реагирует на идею возврата азербайджанских земель. И в этих условиях Пашиняну приходится сбрасывать с себя одежды руководителя "острова демократии", представая в постылой наготе диктатора.
Да, именно так- Пашинян банальный диктатор. То, что он пришел к власти в Армении через улицу, через победу "шашлычной революции" не делает его демократом. Наоборот, тогда были выбраны откровенно анти-конституционные методы борьбы за власть. Но коллективный Запад предпочел этого "не замечать". А потом, за неимением у Армении чего-то иного, начали придумывать сказку про "островок демократии". И вот, он уходит на дно.
Под позорное молчание всех этих "Репортеров без границ", "Хьюман Райтс Вотч", "Фридом Хаусов" и прочих международных организаций. Видят они, в рот воды набрав. Прикинувшись слепыми и глухими, когда дело коснулось Армении. Помалкивают и политики разного уровня во Франции и США. Получается, что все они нахваливали того, кто превратил Армению в полицейское государство, укладывая "мордой в асфальт" журналистов и оппозиционеров. Как-то совсем неудобно получилось .
И нет на свете листа такого размера, чтобы можно было бы за ним скрыть срам Никола Пашиняна и его зарубежных патронов. При этом, что особо важно, ситуация может развиваться по еще более жестокому сценарию. При котором остатки армянской оппозиции и независимых СМИ будут втоптаны в асфальт окончательно и бесповоротно. Да, это приведет к ускорению процесса ухода на дно "островка демократии". Но как же жалко будут напоследок выглядеть все те, кто создал этот нелепый миф?!
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