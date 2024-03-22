Азербайджан решительно осуждает нападение на "Крокус Сити Холл" - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
Решительно осуждаем чудовищное нападение на концертный комплекс "Крокус Сити Холл" в Москве.
Как передает Day.Az об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
"Выражаем глубокие соболезнования семьям безвинных жертв, а также народу и правительству Российской Федерации. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Будучи страной-жертвой терроризма, Азербайджан осуждает терроризм во всех формах и проявлениях", - говорится в заявлении.
Отметим, что неизвестный устроил стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Об этом сообщили в оперативных службах России.
По словам очевидцев, неизвестный в камуфляже открыл стрельбу из автомата в "Крокус Сити холл". Инцидент случился перед началом концерта группы "Пикник".
40 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
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