https://news.day.az/politics/1646668.html МИД о наличии азербайджанцев среди пострадавших в "Крокус Сити Холле"
МИД о наличии азербайджанцев среди пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Выясняется наличие азербайджанцев среди пострадавших при стрельбе в "Крокус Сити Холле" в Москве. Об этом сказали в пятницу в МИД Азербайджана в ответ на запрос Day.Az.
Отметим, что неизвестный устроил стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Об этом сообщили в оперативных службах России.
По словам очевидцев, неизвестный в камуфляже открыл стрельбу из автомата в "Крокус Сити холл". Инцидент случился перед началом концерта группы "Пикник".
40 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
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