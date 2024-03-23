Али Асадов выразил соболезнования Михаилу Мишустину
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо соболезнования Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.
Премьер-министр отметил, что глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл".
А.Асадов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
80 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
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