https://news.day.az/politics/1646776.html Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде по случаю Дня Пакистана - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде по случаю Дня Пакистана - ВИДЕО
23 марта в столице Пакистана, Исламабаде, состоялся военный парад по случаю Дня Пакистана.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
"В параде приняли участие политические и военные руководители страны, представители посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан и аппарата военного атташе, а также другие официальные лица. Азербайджан на военном параде представляла группа военнослужащих азербайджанской армии и военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева", - говорится в сообщении.
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