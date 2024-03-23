Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Совета Федерации и ГосДумы Федерального Собрания РФ

23 марта председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы ФС РФ Вячеславу Володину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, спикер парламента отметила, что глубоко потрясена и опечалена известием о трагических событиях в концертном зале "Крокус Сити холл", в результате которых погибли мирные жители.

В письмах председатель Милли Меджлиса решительно осудила этот чудовищный террористический акт и от своего имени, и от имени членов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики выразила соболезнования всему народу России, членам Совета Федерации и Государственной Думы, родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.