Жители Нью-Джерси требуют ухода сенатора Менендеса

"Большинство жителей Нью-Джерси считают, что обвиняемый сенатор Боб Менендес, скорее всего, виновен и должен уйти в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politico, об этом свидетельствуют результаты опроса Университета Монмут, в котором приняли участие более 800 жителей Нью-Джерси.

Согласно результатам 75% резидентов считают, что Менендес виновен, и только 5% полагают, что проармянский сенатор не виновен. Между тем, его рейтинг одобрения среди зарегистрированных избирателей составляет всего 16%. Это самый низкий показатель за всю историю опросов университета. 60% убеждены, что он должен уйти в отставку.

Менендесу предъявлено 16 федеральных обвинений - включая вымогательство, действия в качестве незарегистрированного иностранного агента в связи с предполагаемой многолетней схемой обмена влияния в Комитете Сената по международным отношениям на роскошные подарки, полмиллиона долларов наличными, дюжины золотых слитков и Mercedes-Benz для его жены Надин Арсланян, которая является одной из его сообщниц. На прошлой неделе другой обвиняемый в этом деле Хосе Урибе признал вину и согласился сотрудничать с прокурорами.

Опрос был проведен незадолго до того, как суд присяжных вынес третье дополнительное обвинительное заключение против сенатора, в котором ему было предъявлено 12 новых обвинений. Университет Монмут вычислил, что 89% жителей Нью-Джерси хотя бы немного слышали о них.

В 2015 году сенатору уже были предъявлены обвинения в коррупции, но в результате судебного разбирательства они были сняты. Опрос Университета Монмут, проведенный вскоре после этого дела, в мае 2015 года, показал, что его рейтинг одобрения составляет 42%, а неодобрения - 38%. Тогда только 28% заявили, что он должен уйти в отставку, а 47% сказали, что он виновен.

"Возможно, тайник с золотыми слитками - это уже слишком. А может быть, это просто ещё один коррупционный процесс. В любом случае, жители Нью-Джерси говорят, что с них хватит, и Менендесу пора уйти, - сказал автор опроса Патрик Мюррей.

Теперь поддержка Менендеса упала по всему политическому спектру: 65% демократов, 82% республиканцев и 77% независимых сенаторов не одобряют его работу", - говорится в статье.