Президент Аргентины заявил, что продолжит работу над укреплением сотрудничества с Азербайджаном

Я был очень рад тому, что недавно между министрами иностранных дел наших стран состоялся весьма продуктивный телефонный разговор, послуживший развитию наших двусторонних отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном письме Президента Аргентинской Республики Хавьера Милея, направленном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на выборах.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что, основываясь на принципах дружбы и уважения, составляющих фундамент наших отношений, буду продолжать усердно работать с целью укрепления нашего двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, и экономических связей на благо наших стран", - добавил Милей.