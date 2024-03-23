Приговор для "реваншистов": как они с Пашиняном рейтингами мерялись

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжают обвинять в "сдаче территорий" Азербайджану. И это при том, что в реальности пока ни одно из восьми сел, все еще находящихся под армянской оккупацией, не перешло под контроль Азербайджана. В этой связи сам факт упоминания не восьми, а четырех оккупированных азербайджанских сел - уже спекуляция и манипуляция.

Ясное дело, что горлопаны, из числа использующих данную тему для поднятия своего безжизненно висящего рейтинга, не упоминают. Как и о том, что международное право на стороне Азербайджана. Такие "мелочи" мешают армянским реваншистам "лепить горбатого", в наивной надежде на то, что данный трюк поможет им вернуть власть. В ход идут истерики по поводу недопустимости "передачи Азербайджану четыре села Тавушской области, в том числе Верин Воскепар".

Да, армянские реваншисты на полном серьезе утверждают, что азербайджанское село Ашагы Эскипар имеет армянское название и может быть "передано Азербайджану". Знакомый ход мыслей. Ровно тоже самое мы уже слышали и от армян, незаконно проживавших на оккупированных территориях нашей страны. Да, все 20% территорий Азербайджана, которые были освобождены в результате 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции, были объявлены реваншистами из Армении "захваченными Азербайджаном территориями".

Так что не удивительно, что азербайджанское село Ашагы Эскипар до сих пор именуется армянской стороной на свой, исковерканный лад - Воскепаром. И о своей "героической вылазке" в это, пока не возвращенное село, решил поведать миру экс-министр обороны Армении Сейран Оганян. Да, тот самый, по фамилии которого была названа линия обороны на ранее оккупированных территориях Азербайджана, на постройку которой было угрохано огромное количество денег, большая часть которых осела в карманах лидеров "карабахского клана".

Ту линию наша армия, в ходе 44-дневной войны, азербайджанская армия прорвала довольно быстро. И у армянской общественности, еще в ходе 44-дневной войны, а уж тем более по ее окончании, появились вопросы к Сейрану Мушеговичу. Их общий смысл сводился к простому и понятному - где деньги, ара?! Оганяну ответит на это нечем. И именно потому он всегда "переводит стрелки" с отчета о своей коррупционной деятельности на критику действующей власти.

Вот и на сей раз, сообщив миру о своей вылазке в пока не возвращенное Азербайджану село, он грустно констатировал, что "народ возмущен". Вполне возможно, что так оно и есть. Вон, незаконно проживавшие в Шуше, Ханкенди, Лачине и Физули армяне тоже были возмущены поражением армянской оккупационной армии и потерей возможности и дальше жить на чужой земле. Но их возмущение не имело ровным счетом никакого смысла. Им пришлось засунуть свое возмущение в багажники автомобилей и переехать в Армению.

То же самое будет и с армянами, что пока проживают и в Ашагы Эскипар и в иных 7 азербайджанских селах. И Сейран Оганян прекрасно понимает, что именно таким будет финал этой истории. Но он не может отказать себе в возможности примитивной спекуляции на эту тему, рассчитывая на рост своей популярности в народе. На то же самое рассчитывает и вице-президент РПА, политзаключенный Армен Ашотян. Разница есть лишь в деталях умозаключений этих двух персонажей.

Осканян утверждает, что деятельность Никола Пашиняна незаконна, но право жителей села Ашагы Эскипар на народное восстание - это их "конституционное право". А Ашотян божится, что рейтинг Никола Пашиняна из месяца в месяц бьет исторические антирекорды, и для его отстранения есть все объективные основания. Крайне забавно все это слышать от двух бывших членов команды третьего президента Армении Сержа Саргсяна, который был послан в пешее эротическое путешествие армянским народом в ходе "шашлычной революции".

И в этой связи хочу напомнить результаты недавнего общенационального опроса, проведенного Центром аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) в Армении. Согласно ему, 17% опрошенных верят действующему премьеру Армении Николу Пашиняну, 5% - верят главе МИД Армении Арарату Мирзояну, 4% - верят главе партии "Республика" Араму Саргсяну, 3% - спикеру парламента Алену Симоняну, 2% - второму президенту РА Роберту Кочаряну.

Сержа Саргсяна, не говоря уже про Сейрана Оганяна в этом списке нет вовсе. Кроме того, на вопрос за какую партию или альянс вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, 23% опрошенных назвали политические силы, связанные с действующим премьером РА Николом Пашиняном, 4% - блок "Армения" Роберта Кочаряна, 3% партия "Общественный голос" Вардана Гукасяна, по 2% получили РПА Сержа Саргсяна, "Процветающая Армения" Гагика Царкуяна, "Республика" Арама Саргсяна.

Вдумайтесь в суть случившегося - партии РПА Сержа Саргсяна имеет рейтинг более низкий, чем партия матерщинника комичной внешности по прозвищу "Дог"! И на этом фоне все вылазки Оганяна в села, все его призывы к бунту, как и умозаключения Ашотяна о размере рейтинга правящей партии и лично Пашиняна - бред сивого мерина. Плевать армянский народ хотел на них, с самой высокой колокольни. Что до азербайджанских сел, то они перейдут под наш контроль. Все восемь. Как бы не верещали на сей счет Сейран и Армен.