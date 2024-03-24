Армения потеряла суверенитет из-за еврошпионов

Узаконив наблюдательную миссию ЕС, парламент Армении предоставил ей полную свободу в сборе информации и освободил от любой ответственности. В перспективе еврошпионы, численность которых увеличилась до 208 единиц, могут подменить собой российских пограничников на армяно-турецкой границе.

Как пишет телеграм-канал Цицак, положение дел вызывает опасения у опытных дипломатов - например у экс-посла Армении в Нидерландах и Индонезии Дзюник Агаджанян.

На что обратила внимание Агаджанян:

- миссия ЕС имеет привилегированный статус и больше свобод, чем любое диппредставительство в стране;

- евронаблюдатели освобождены от налогов и пошлин и могут беспрепятственно передвигаться по всей территории страны для сбора информации;

- государство взяло на себя обязательство обеспечить максимальный комфорт этой деятельности.

Опасность заключается в том, что под прикрытием наблюдательной миссии легко осуществлять шпионаж. При этом собранная информация может быть передана любой, третьей стороне.

"У миссии разведывательные цели, все выключенные в нее лица - бывшие и, может быть, даже действующие представители силовых структур. У них полная свобода сбора информации и никаких обязательств. То есть мы полностью отдали всю информацию разведывательным и силовым структурам, действующим под видом миссии наблюдателей ЕС", - подчеркнула дипломат.

Кроме того, одна из долгосрочных целей так называемой "гражданской" миссии ЕС - постепенная трансформация в военное присутствие для вытеснения России. Включение в число наблюдателей представителей не из стран ЕС указывает на то, что на самом деле Армения имеет дело с делегацией НАТО.

Агаджанян не исключает, что после увеличения количества наблюдателей будет инициирован вывод российских пограничников с армяно-турецкой границы

По мнению Цицака, именно так и выглядит потеря суверенитета Арменией, о которой неоднократно говорил российский МИД. 208 невесть откуда взявшихся пассажиров решением высших органов власти поставлены над законом и могут творить все что угодно в любой точке страны, не неся при этом никакой ответственности.