Соловьев: портрет этнического подонка

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как проармянский пропагандист Владимир Соловьев занимается разжиганием межнациональной розни.

Day.Az представляет публикацию:

Полюбуйтесь, что несет Владимир Соловьев. Даже в самое чувствительное время этот подонок занимается разжиганием межнациональной розни.

Обратите внимание, сколько раз он подчеркивает "этническость" в видео. Откровенная дезинформация, которая льется из грязного рта Соловьева, уже не лезет ни в какие рамки. Мы-то думали, что это армяне кукухой поехали и записали Ализоду в азербайджанцы. А нет, Соловьев туда же.

И тут вспомнился эпизод, когда Соловьев уже гнал на Азербайджан, а потом извинялся. Это был самый страшный год в жизни Владимира Рудольфовича: Год Семенович, ха-ха.

И почему-то молчит МИД Азербайджана. Ноту в зубы российскому послу - и пусть Соловьев в следующем эфире извиняется за свой грязный язык.

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