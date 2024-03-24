https://news.day.az/politics/1646979.html Задержан армянский боевик за попытку незаконного проникновения в оккупированное село Газаха - ФОТО
Задержан армянский боевик за попытку незаконного проникновения в оккупированное село Газаха - ФОТО
Власти Армении задержали члена незаконного вооруженного формирования "Боевое братство" Аветиса Аветисяна за попытку проникновения в оккупированное село Газахского района Аскипара.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Сообщается также, что пропала связь с другим членом формирования - Грантом Тер-Абрамяном.
Информацию о задержании подтвердил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
Армянские правоохранители обосновывают задержание незаконным ношением оружия.
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