Резне в Баганис Айрым 34 года

Автор: Лейла Таривердиева

24 марта 1990 года - дата резни в азербайджанском анклаве на территории Армянской ССР - селе Баганис Айрым Газахского района. В ночь с 23 на 24 марта 1990 года армяне вторглись в Баганис Айрым, используя оружие и технику советской армии. Безоружным местным жителям пришлось бежать в соседние села и леса. Армянские боевики грабили оставленные дома, догоняли бежавших жителей и сжигали их живьем. 7 сельчан были подвергнуты жесточайшим пыткам и брошены в огонь. Самым младшим из сожженных был 39-дневный младенец, самым старшим - 70-летний старик. Еще 2 человека были застрелены. Во время этой трагедии из 100 домов 17 были сожжены, 11 - разграблены. Полностью под армянский контроль село перешло уже после начала войны.

А теперь подробнее.

По информации с сайта Генеральной прокуратуры Азербайджана, 24 марта 1990 года около 3 часов утра группа вооруженных армянских жителей села Баганис Ноемберянского района Республики Армения интенсивно обстреляла село Баганис Айрым Газахского района Азербайджанской Республики из крупнокалиберного оружия, пулеметов, автоматов и гранатометов. Примерно в 08:00 они въехали в село на различных транспортных средствах, бензовозах Урал, УАЗ, Камаз, самосвалах Газ-53 и обстреляли жителей села в их домах и на улице. В результате погибли Аслиев Дадаш Байрам оглы, 1915 года рождения, Аслиева Пакиза Гулу гызы, 1927 года рождения, Аскерова Хаваханым Дадаш гызы, 1959 года рождения, Адыгозалова Алья Дадаш гызы, 1963 года рождения, и 39-дневный малыш. Были расстреляны Адыгезалов Хафиз Рамиз оглы, 1942 года рождения, Магеррамов Алмамед Гюльмамед оглы, 1942 года рождения, и милиционер Газахского РОВД Ахмедов Меджид Октай оглы, 1965 года рождения. Затем армяне разрезали брюшную полость Д.Аслиевой, Б.Аслиевой, А.Адигозаловой, Х.Аскеровой, Г.Адигозалова и А.Махаррамова, засыпали туда камни и гравий, собрали трупы в сарае во дворе дома Д.Алиева, облили бензином и сожгли их. Позже были ранены жители села Баганис Айрым Адыгезалов Мюлкадар Исрафил оглы и Ахмедов Зираддин Муса оглы. Напавшие на село армяне облили бензином и подожгли 12 домов. Были разрушены здание сельской школы, армянами украдены скот жителей села, личные дома и драгоценности сельчан.

Баганис Айрым стало первой жертвой армянской агрессии на территории Азербайджана. Очевидцы - врачи, военные, - прибывшие на место после резни, свидетельствовали, что по всем признакам люди перед сожжением подвергались пыткам. Та невообразимая жестокость, с которой были убиты мирные сельчане, говорила о пещерной ненависти армян к азербайджанцам. Кроме того, известно, что геноцид был совершен при попустительстве советского руководства и руководства армии, которые создали условия для резни и изгнания азербайджанского населения эксклава. Возможно, никто не предполагал, что армяне будут чинить такие зверства, однако никто не понес наказания, хотя еще не рухнул Советский Союз и правоохранительные органы были в курсе страшных последствий армянского нашествия.

В марте 1990 года захватить Баганис Айрым армянам не удалось, так как сохранившие воинскую честь военнослужащие советской армии помогли выбить боевиков из села и даже отстроили новую школу. Однако мир не продлился долго. В августе того же года армяне возобновили обстрелы и нападения. В конечном итоге все семь сел Газахского района оказались захвачены. В результате этнических чисток в этих азербайджанских селах не осталось ни одного азербайджанца.

Материалами следствия по эпизоду геноцида в селе Баганис Айрым было доказано, что 24 марта 1990 года с целью полного или частичного уничтожения азербайджанцев как этнической группы, убийства членов группы, а также изгнания сельских жителей с мест постоянного проживания и совершения других преступлений против азербайджанцев, незаконные армянские вооруженные формирования, грубо нарушив установленные нормы международного права и законы Азербайджана, проникли на военной технике, боевых и специальных транспортных средствах в село Баганис Айрым Газахского района с различных направлений с территории Армении. Они подвергли село шквальному огню из крупнокалиберного огнестрельного оружия, пулеметов, автоматов, гранатометов, убивая мирных жителей села на улицах и в собственных домах.

Как сообщил журналистам старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана Фирад Алиев, в ходе расследования уголовного дела в качестве обвиняемых по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) УК Азербайджана привлечено 18 человек. Эти лица были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Прошло 34 года со дня геноцида, учиненного армянами в Баганис Айрым. Срок немалый, но пусть в Армении не думают, что их преступления будут забыты или прощены.

Сегодня власти Армении готовят свое возбужденное нацистскими призывами общество к правильному шагу - добровольному возвращению эксклавных и неэксклавных сел Азербайджана. Этому пытаются противостоять реваншисты, подталкивающие армян к незаконному сопротивлению неизбежному правовому процессу. Если недавняя история ничему еще не научила наших соседей, значит, для полного усвоения реалий им придется еще учиться и учиться. В "педагогических" способностях Азербайджана они могут не сомневаться.