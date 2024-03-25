Пашинян в панике задумался о безопасности Армении

Автор: Байрам Эльшадов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян серьезно озаботился проблемами безопасности страны. Говоря откровенно, беспокойство армянского правительства не является новостью, но весьма любопытна форма подачи проблемы армянским премьером. В ходе заседания инициативной группы партии "Гражданский договор" в Гюмри Пашинян вдруг заговорил о необходимости соблюдения границ Армении.

Армянский премьер отметил, что для обеспечения безопасности страны Армения должна стоять на линии своей легитимности, которой является международно признанная граница, "чтобы ни у кого не было возможности оправдать нападение на нас".

Интересно, почему же об этом заговорил армянский премьер? Возможно, кто-то предположил бы, что причиной этому является желание следовать правильной и логичной позиции. Может, это и так, но более вероятно то, что у Пашиняна просто не осталось другого выбора. Ведь геополитическая ситуация, в которой оказалась Армения по своей же вине, не оставляет другого выбора армянскому правительству.

Но можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны. Ведь Армения в течение многих месяцев продвигает идеи о том, что на страну вот-вот нападут. Может, в это кто-нибудь и верит, но есть несколько десятков различных причин, включая геополитические и экономические, по которым нападения, конечно, никто и не думает готовить. Все эти причины сводятся к одному - никому это не нужно.

Как мы и говорили раньше, ответ на вопрос безопасности Армении находится в Ереване и армянским властям не стоит искать его где-либо в другой стране. Сложная геополитическая ситуация в отношениях с крупными соседями возникла только по вине самой страны и легкого пути выхода из нее не будет.

Но в контексте отношений с Азербайджаном ситуация более проста, чем может показаться многим на первый взгляд. Необходимо всего лишь начать и довести до конца все необходимые процедуры для подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Наличие мирного договора приведет к более конструктивным отношениям между странами на Южном Кавказе, что весьма позитивно отразится на безопасности и перспективах будущего сотрудничества.