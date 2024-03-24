Председатель Милли Меджлиса и руководитель азербайджанской делегации в Межпарламентском союзе Сахиба Гафарова выступила на 148-й ассамблее Межпарламентского союза, состоявшейся 23 марта в Женеве (Швейцарская Конфедерация) на тему "Парламентская дипломатия: наведение мостов во имя мира и взаимопонимания".

Как сообщает Day.Az, в своем выступлении спикер Милли Меджлиса пожелала успехов работе 148-й ассамблеи Межпарламентского союза. Подчеркнув значение выбора вопросов мира, безопасности и взаимопонимания в качестве направления стратегической политики и темы дискуссий структуры на 2024 год, она отметила, что вопрос мира и взаимопонимания приобрел большое значение и стал решающим фактором. Наши надежды на лучший мир тесно связаны с установлением мира и взаимопониманием.

Говоря о том, что сегодня мир стал более раздробленным и опасным, Сахиба Гафарова сказала, что это является следствием несоблюдения международных правил, двойных стандартов и доминирования интересов определенных государств и связано с неэффективностью многосторонних механизмов,

Спикер довела до внимания, что эти вопросы широко обсуждались несколько дней назад в рамках 11-го Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира", организованного Международным центром Низами Гянджеви, в котором приняли участие более 400 высокопоставленных гостей из 68 стран.

Обращая внимание на наличие общего консенсуса относительно необходимости создания более сильной, эффективной и многосторонней инклюзивной системы, лежащей в основе Организации Объединенных Наций, спикер отметила, что эта система должна основываться на строгом, недискриминационном применении общепринятых норм и принципов международного права, уважении суверенитета и территориальной целостности государств, защите справедливости. Было подчеркнуто, что это является предпосылкой для восстановления и сохранения мира и взаимопонимания, которых мы все стремимся достичь.

Коснувшись растущего значения парламентской дипломатии, председатель Милли Меджлиса поделилась своим мнением о роли парламентов в достижении мира и взаимопонимания. Она сказала, что парламентская дипломатия стала важным фактором в межгосударственных отношениях в контексте существующих международных проблем, где как никогда важно сохранение многосторонности и международного сотрудничества в решении глобальных проблем. По ее словам, было бы чрезмерным оптимизмом анализировать парламенты как самостоятельный инструмент борьбы с проблемами мира и безопасности, которые следует рассматривать в более широкой перспективе. Но, учитывая концепцию, согласно которой диалог является основным требованием к миру, парламенты становятся эффективным дополнительным ресурсом для налаживания мостов во имя мира и взаимопонимания. Как представители народа, парламенты могут внести важный вклад в решение таких вопросов, как доверие, безопасность и мирное сосуществование в мире.

В этом контексте Сахиба Гафарова высоко оценила роль руководства МПА, в частности генерального секретаря Мартина Чунгонга, в предоставлении платформы для первой встречи спикеров парламентов Азербайджана и Армении. Она сказал, что сегодня обе страны ближе к миру, чем когда-либо прежде. Такие встречи между парламентами двух стран станут полезным механизмом для конструктивных дискуссий.

Спикер Сахиба Гафарова, в частности, сказала, что в отличие от некоторых других межпарламентских организаций, которые уклоняются от заявленных целей, МПА придерживается позиции диалога и играет важную роль в создании мостов между сторонами.

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