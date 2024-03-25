https://news.day.az/politics/1647053.html Информация об отправке из Азербайджана военной продукции в Украину является фейком - ОФИЦИАЛЬНО
Информация об отправке из Азербайджана военной продукции в Украину является фейком - ОФИЦИАЛЬНО
Принимаются попытки распространения на армянских "Telegram" каналах данных о якобы "отправке Азербайджаном военных товаров в Украину".
Как сообщили Day.Az в министерстве оборонной промышленности, это все является фейком и дезинформацией
"Попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей на армянских "Telegram" каналах уже ранее предпринимались. Эта информация не имеет под собой никаких оснований и ее не следует воспринимать всерьез. Еще раз сообщаем, что Азербайджан не отправлял никакой военной продукции в указанном направлении", - отметили в министерстве.
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