Чего так боится "храбрый" Макрон?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о страхе президента Франции Эммануэля Макрона.

Day.Az представляет публикацию:

Служба безопасности Елисейского дворца работает в усиленном режиме на фоне опасений президента Франции, который в последнее время отмечается провокационными заявлениями, пишет журнал Marianne со ссылкой на источники.

"В последнее время он провоцирует настолько, что панически боится за свою жизнь", - цитирует издание источника в службе безопасности президента Франции.

Вот он, настоящий Макрон: не тот "прокачанный боксер" из постановочных и обработанных фотографий, а реальный. Трусливый, и мелочный - но с гигантскими амбициями и буйной фантазией. Фантазией, благодаря которой в зеркале Макрон видит себя не лягушонком-замухрыжкой, а этакой смесью Супермена с Наполеоном.

Автор: HSF