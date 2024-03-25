https://news.day.az/politics/1647100.html Названо количество наркотиков изъятых из оборота за сутки
Названо количество наркотиков изъятых из оборота за сутки
В Азербайджане сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 23 кг наркотиков накануне.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Отмечается, что за минувшие сутки правоохранители изъяли из незаконного оборота 17,4 кг марихуаны, 2,8 кг героина, 2,4 кг опиума, 310 гр метамфетамина и 22 таблетки метадона.
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