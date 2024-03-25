Автор: Байрам Эльшадов

Недавно власти Армении в очередной раз провели встречу с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской в Брюсселе. Очевидно, что Ереван пытается выслуживаться перед новоиспеченными европейскими хозяевами. Однако так же очевидны риски такого курса для Армении, ведь за предательство союзников рано или поздно придется отвечать.

Судя по фото, опубликованным после встречи, стороны остались довольны ее итогами. Беглая белорусская оппозиционерка поблагодарила армян за бойкот последнего саммита ОДКБ. А армяне заверили Тихановскую, что задержанный на территории Армении белорус Ярослав Новиков не будет экстрадирован на родину, как того требуют официальные власти страны.

Такие посиделки ни что иное, как прямой вызов президенту Беларуси Александру Лукашенко со стороны армянского истеблишмента. Понятное дело, что это никак не угрожает действующей власти в Беларуси, имеющая большую поддержку среди населения. Но, как минимум, такое поведение властей Армении можно расценивать как удар в спину своему союзнику.

И тут дело даже не в сугубо армяно-белорусских отношениях. Встреча в Брюсселе - часть общего процесса поворота Армении на Запад. Видать, армянские хозяева поставили условие и делегация из Еревана первым же рейсом тут же отправилась на встречу с Тихановской.

Поведение армянских властей в адрес Беларуси укладывается в логику дистанцирования Еревана от Москвы. И команда Пашиняна выполняет указания своего шефа с особым рвением. Сам Никол Воваевич недавно бойкотировал саммит ОДКБ и заморозил членство Армении в организации. Затем последовало требование российским пограничникам покинуть аэропорт Еревана "Звартноц". Флирт с Тихановской - это тоже звенья одной цепи.

Долго сидеть на двух стульях Пашиняну и Ко становится все сложнее и сложнее. При этом окончательный крен в сторону Запада будет иметь ощутимые последствия для армянского государства. Вряд ли в России будут спокойно наблюдать за тем, как Ереван меняет геополитический вектор. Так что армянскому руководству есть над чем порассуждать. Чтобы, хотя бы, не оказаться на обочине истории, как та же Тихановская.