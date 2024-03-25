Радость армян в соцсетях и формализм Пашиняна в связи с терактом в "Крокус Сити Холл"

Автор: Акпер Гасанов

Нужно оставаться человеком. Всегда, несмотря на любые тяготы жизни, катастрофы и войны. Я неспроста указал на, казалось бы, совершенно очевидный факт. Как известно, 22 марта четверо вооруженных руками людей вошли в "Крокус Сити Холл" и открыли огонь по людям из автоматов, создав пожар в концертном зале. В результате 137 человек погибли и 180 получили ранения.

Российские правоохранительные органы задержали в Брянской области четырех подозреваемых в совершении теракта. Ответственность за теракт взяло на себя подразделение ИГИЛ "Вилаят Хорасан" или ИГИЛ-К, которое базируется в Афганистане. Официальные лица США подтвердили, что в марте американская разведка получила данные о том, что ИГИЛ-К планировало нападение на Москву.

Мировой терроризм- это то, чему должно противостоять все человечество. Собственно, так и произошло после терактов 11 сентября 2001 года, когда имела место серия из четырёх координированных террористических актов-самоубийств, совершенных в Соединенных Штатах Америки членами террористической организации "Аль-Каида". В результате того теракта погибло около 3000 человек, свыше 6000 человек получили ранения. Тот теракт продемонстрировал, что ни одно государство в мире не в состоянии гарантированно обезопасить себя от акций террористов.

И тут нужно добавить, что существует широко известный армянский терроризм - акты систематического устрашения и индивидуальной мести как один из методов деятельности армянских националистических групп (организаций) Термин "армянский терроризм" был впервые официально употреблён в США в ежемесячном бюллетене Государственного Департамента США за август 1982 года. При этом, акции армянских террористов имели место гораздо ранее.

В частности, в уставных документах партии "Дашнакцутюн", в качестве одного из методов ведения борьбы за чужие территории, были четко прописаны и террористические методы. В итоге, за подавляющим большинством терактов, осуществленных в регионе Южного Кавказа стояла именно партия "Дашнакцутюн". Среди осуществленных дашнаками терактов были убийство 11 мая 1905 года бомбой, брошенной Дро Канаяном, бакинского губернатора князя Михаила Накашидзе. В 1907 году на четвёртом внеочередном съезде дашнаков, проходивший в Вене, было принято решение начать расправляться с чиновниками Российской империи, начиная со Столыпина.

При этом, в газетах дашнаков и иных армянских националистов всегда превозносили тех, кто совершал теракты, их называли героями и народными освободителями. В итоге, даже армянских террористов, которые погрузили всю Европу в ужас от совершенных ими в 70-80-ые годы прошлого века чудовищных акций, героизировали и едва ли не канонизировали. Их освобождения требовала ААК, мировое армянство и ангажированные политики из разных стран мира.

Имеет смысл напомнить не только о взрывах в московском метро, которые в 1977 году устроила банда Степана Затикяна, но и о том, что 8 сентября 1984 год. В Баку армянский террорист Вартанов взорвал автобус, следовавший по маршруту № 106, в результате погибла 1 женщина, 3 человека было ранено. То есть, даже в советское время, внутри СССР, армянский терроризм напоминал о себе весьма конкретно. Ну а после того, как разгорелся армяно-азербайджанский конфликт, армянский терроризм проявил себя вовсю.

Вспомним хотя бы 9 января 1991 года. На 5-ом километре автодороги Лачин-Шуша армянскими террористами обстрелян автомобиль в котором находились корреспондент газеты "Молодежь Азербайджана" С. Аскерова и военнослужащие - подполковник С. Ларионов, майор И. Иванов и сержант И.Гоекин. Все пассажиры погибли. Члены террористической группы А. Мкртычян, Г. Петросян, А. Мангасарян и Г. Арустамян привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, 19 марта 1994 года в результате теракта в вагоне Бакинского метрополитена на станции "20 января" 14 человек погибли, 49 человек получили увечья различной степени тяжести. Во время следствия выяснилось, что террористическая акция была проведена под руководством спецслужб Армении. Естественно, что в самой Армении террористов снова принялись героизировать.

И в этой связи вовсе не удивительным является то, что в армянском сегменте соцсетей новость о теракте в "Крокус Сити Холл" вызвала ликование. Да, ликовали не все, но подавляющее большинство армянских пользователей соцсетей. В том числе и потому, что теракт произошел, как они подчеркивали, в концертном зале, владельцем которого являются азербайджанцы Араз и Эмин Агаларовы. Это была зашкаливающая русофобия и азербайджанофобия в одном флаконе и в самом своем чудовищном виде. Причем, поразительно то, что ею отметились те, кто обязан быть благодарен России за сам факт существования армянского государства на исконно азербайджанских территориях.

Отмечу тут и то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в ходе 44-дневной войны буквально безостановочно звонил президенту России Владимиру Путину, на сей раз, после такого чудовищного теракта, так и не соизволил позвонить главе российского государства. Пашинян всего лишь отправил телеграмму с соболезнованиями.

А вот Президент Азербайджана Ильхам Алиев дважды звонил главе российского государства, выражая соболезнование. И это было правильно. Потому, что Азербайджан всегда был жертвой терактов, большей чсастью, совершенных армянскими террористами, коих героизировала та самая армянская общественность. что ныне неприкрыто радуется бойне в "Крокус Сити Холл" . Это было правильно и с точки зрения общечеловеческой морали и нравственности. Впрочем, вполне возможно, я слишком многого ожидал от премьер-министра страны, в которой терроризм стал национальной традицией и даже способом решения внутриполитических разборок.