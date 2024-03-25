В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как спецпредставитель ЕС Тойво Клаар занимается подменой правды

Day.Az представляет публикацию:

Специальный представитель Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клаар, решил высказаться о ситуации между Ереваном и Баку - надо же как-то оправдать свою должность все-таки.

Ей-богу, лучше бы молчал. Клаар заговорил о "неприемлемых угрозах в адрес Армении в азербайджанских медиа", закончив обращением к необходимости проведения искренних переговоров по делимитации границ. Если он говорит все это всерьез, то возникают серьезные вопросы относительно его дипломатической нейтральности и объективности.

Клаар в своем заявлении явно занял сторону Армении, игнорируя при этом легитимные интересы Азербайджана. Или он не читал армянские СМИ последние несколько лет?

Или может быть Клаар не в курсе того, что орали и премьер-министр, и министр обороны Армении аж в 2019 году? Что-то не припоминается ни одного твита о неприемлемости угроз в адрес Азербайджана не просто в армянских СМИ, а от первых лиц этой страны. Помалкивал Клаар.

И если уж говорить о СМИ - не ЕС ли часто говорит о необходимости соблюдать свободу прессы? И когда азербайджанские СМИ, подавляющее большинство которых - частные, пишут об Армении и ситуации в регионе, а Тойво Клаар учит их, что делать - это ли не вмешательство в ту самую свободу прессы?

Еще более странными слова Клаара выглядят на фоне усилий, которые прикладывает его, можно сказать, шеф - глава Евросовета Шарль Мишель. Мишель никогда не демонстрировал ни предвзятости, ни провокационных подходов. С чего вдруг тогда эта истерика от Клаара?

Его слова про "угрозы" - либо признание в собственной некомпетентности, либо осознанное вранье. Других вариантов просто нет.

Тойво Клаар не может не понимать, что однобокая поддержка Армении подрывает принцип справедливости и баланса, необходимых для успешного разрешения конфликта, о чем он якобы так беспокоится. Вмешательство внешних структур, таких как Европейский союз, должно быть направлено на содействие объективному решению проблемы, а не на укрепление позиций одной из сторон.

Более того, призыв Клаара к урегулированию территориальных споров только путем мирных переговоров, как часть согласованного процесса, является недостаточно аргументированным и не учитывает реальных обстоятельств и исторических факторов, лежащих в основе конфликта.

Такой подход лишает Азербайджан права на свободное и справедливое разрешение ситуации в соответствии с международным правом.

Клаар не может быть настолько профнепригодным. А значит пора бы прекратить врать про какие-то "угрозы". Евросоюз должен признать необходимость соблюдения принципа нейтралитета, в противном случае рискует утратить доверие всех сторон и ухудшить ситуацию еще больше.