Азербайджан заинтересован в создании производственной базы совместно с Китаем

Мы хотели бы создать производственную базу в Азербайджане в партнерстве с китайскими компаниями.

Как передает во вторник Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью Global Times.

"В настоящее время мы закупаем электробусы и другое оборудование в Китае. Мы хотели бы создать производственную базу в Азербайджане в партнерстве с китайскими компаниями", - сказал он.

Гаджиев отметил, что цифровая трансформация является приоритетом номер один для Азербайджана в его национальных приоритетах, основанных на целях устойчивого развития.

"В нашей программе перехода к "зеленой" экономике мы рассматриваем Китай как партнера. Мы также просим наших китайских друзей установить производственные линии для возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Производство электромобилей в Китае является одной из ведущих отраслей в мире", - подчеркнул он.

Он упомянул, что в Азербайджане также хотели бы видеть больше китайских компаний.

"Китайские компании уже участвуют в диверсификации экономики Азербайджана, но мы ожидаем большего, поскольку Азербайджан движется к "зеленому" росту", - добавил он.

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