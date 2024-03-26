В Ханкенди обнаружены 19 гранат, бомба с часовым механизмом и другие боеприпасы

В городе Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД Азербайджана.

Сообщается, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 25 марта на территории Ханкенди были обнаружены и изъяты 6 автоматов, 1 пистолет, 6 винтовок, 19 гранат, 1 бомба с часовым механизмом, 19 запалов, 50 магазинов, 6321 патрон различного калибра и другие боеприпасы.

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