"Эти деревни - азербайджанские, сколько раз нужно сказать, чтобы проникнуть в мозг человека? Это азербайджанская территория. Говорят, Пашинян сдает села Тавуша. Но это не села Тавуша".

Как передает Day.Az, об этом в беседе с армянскими СМИ заявил депутат фракции от правящей партии Гагик Мелконян, комментируя возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района.

"В советский период Карабах также находился на территории Азербайджана. Мы были сильными, мы были могущественными и взяли Карабах. Однако, сейчас мы были побеждены. Почему вы сбежали из Карабаха? Это потому, что у нас не было достаточно сил, чтобы удержать его. Мы потратили наши ресурсы впустую на протяжении многих лет. В то время как Азербайджан вооружался в течение 26 лет, пока мы праздновали и пили за здоровье.

Даже сейчас из Еревана вы говорите этим сельчанам из Воскепара (Аскипара - ред.) не сдаваться. Однако, когда там начнется бой, никто из Еревана не приедет туда. Поэтому каждый сельчанин Воскепара должен знать, что есть государство, есть армия, есть государственные интересы, и должна быть государственная граница, чтобы ни одна из сторон не могла ее нарушить", - заявил депутат.

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