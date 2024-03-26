Сколько мин было обнаружено на освобожденных территориях на прошлой неделе?

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало еженедельную информацию (18 - 24 марта 2024 года) о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили во вторник Day.Az в ANAMA, на освобожденных территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 3 противотанковые мины, 30 противопехотных мин, 121 неразорвавшийся боеприпас.

Также было добавлено, что разминировано 462,1 гектара земель.

Отметим, что операции по разминированию осуществляли ANAMA, министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба Азербайджана.

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