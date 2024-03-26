Холодильник имени Пашиняна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян в очередной раз заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ

Day.Az представляет публикацию:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в юбилейный, пятый раз заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.

"По сути, мы заморозили участие в ОДКБ. С сентября 2023 года у нас нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях. Мы не блокируем решения ОДКБ, но и не участвуем в них", - рассказал Воваевич.

Сразу видно, что до политики Пашинян был второсортным журналистом. Уже неоднократно было подмечено, что Воваевич, когда придумает какую-то формулировку, которую считает очень клевой или оригинальной, начинает использовать ее везде, по поводу и без повода, пока она не надоест буквально всем. Так было с "перекрестком мира" и "кадастром Армении", так теперь с "заморозкой".

Представьте себе картину. Ереван, вечер. Бородатый мужичок выходит из кабинета, идет к холодильнику за колбасой. Открывается дверца, зажигается лампочка - и вдруг мужичка осенило. Счастливый, с колбасой в руке и восторгом в глазах он кричит жене: "Пиридумал! Заморозили!" Жена одобрительно кивает, мужичок бежит дописывать.

Самое грустное, что эта картина, вероятно, не так уж и далека от правды.

Интересно, как скоро Пашиняну надоест пластинка про заморозку, и он выдумает что-то новое? Зацементировали участие в ОДКБ, поставили на паузу, устроили привал, взяли тайм-аут - что еще?