В Азербайджане начинается очередной набор на "Курс подготовки офицеров запаса"

Граждане Азербайджана, прошедшие срочную действительную военную службу, имеющие высшее образование, в возрасте до 30 лет, желающие добровольно поступить на действительную военную службу офицерами-психологами в воинские части министерства обороны, с 27 марта по 20 апреля могут обратиться с соответствующими документами в приемную комиссию, действующую в Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства обороны.

Граждане, обратившиеся для поступления на "Курсы подготовки офицеров запаса", направляются приемной комиссией, действующей в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, в военно-врачебную комиссию министерства обороны для определения степени годности к военной службе.

По решению комиссии к вступительным испытаниям допускаются лица, признанные годными к военной службе.

Кандидаты, успешно сдавшие экзамены с целью определения физической подготовленности, общего уровня знаний, логических способностей, профессиональных интересов, навыков общения и принятия решений, личностно-психологических и других качеств, принимаются на курсы по соответствующим специальностям.

Курсантам, успешно прошедшим "Курс подготовки офицеров запаса", присваивается воинское звание "лейтенант" и они распределяются на должности, соответствующие их квалификации.

Кандидаты, желающие поступить на курс, могут подать заявление в приемную комиссию, действующую в Учебно-тренировочном центре.

Военнослужащие, имеющие судимость, не могут обращаться с заявлением о приеме на "Курс подготовки офицеров запаса".

Адрес: город Баку, Ясамальский район, улица Шафаята Мехтиева, 76, военный городок "Гызыл Шярг" (Учебно-тренировочный центр армии Азербайджана).

Телефон: (012) 538-35-70.

Время подачи заявки: с 27 марта по 20 апреля 2024 года ежедневно с 09:00 до 17: 00.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!