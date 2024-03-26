Посол-провокатор

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как посол Франции в Армении провоцирует новую эскалацию в регионе.

Day.Az представляет публикацию:

"Посол Франции в Армении опубликовал фото, сокрушаясь о закрытой дороге из Еревана в Ханкенди и об "изгнанных из Карабаха армянах, чьи права до сих пор нарушаются".

Бедные "изгнанники". Сами, своим ходом уехали из Карабаха, оставив там все свои пожитки - автоматы, мины, даже танки! Каждый день по всему Карабаху обнаруживаются схроны.

А посол не в курсе, например, дороги из Баку в Агдам, закрытой на 30 лет? А на права миллиона азербайджанцев, нарушавшихся все это время, ему плевать?

А восстановление конституционного порядка на всей территории Азербайджана, это, по мнению посла Декоттиньи - агрессия? Что же, тогда было бы интересно послушать, что французский посол думает, например, о правах жителей Новой Каледонии, которые нарушаются Парижем. Или "это другое"?

Да и вообще, что своей публикацией предлагает армянам французский посол? Повоевать с Азербайджаном? А готов ли Париж к последствиям такой войны?"