Объявлен прием на сверхсрочную действительную военную службу

Начинается прием граждан, желающих добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу в инженерных военных частях.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

Было отмечено, что военнообязанные в возрасте до 30 лет, имеющие как минимум общее среднее образование и прошедшие срочную действительную военную службу по установленному законом сроку, с 27 марта по 26 апреля могут обратиться в приемные комиссии, функционирующие в Учебно-образовательном центре армии Азербайджана.

"Граждане, подавшие заявление о приеме на "Подготовительные курсы военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы", направляются приемными комиссиями в соответствующие медицинские учреждения минобороны с целью определения степени годности к военной службе. Лица, признанные годными к военной службе по решению военно-врачебных комиссий, допускаются к вступительным экзаменам.

На курс принимаются кандидаты, успешно сдавшие экзамены в целях изучения физической подготовки, общего уровня знаний, мыслительных способностей, профессиональных интересов, навыков общения, лидерства и принятия решений, а также личностно-психологических и других качеств.

С лицами, успешно прошедшими курс, подписывается контракт, и они назначаются на соответствующие должности в соответствии с их квалификацией.

Кандидаты при подаче заявления в приемные комиссии должны предоставить следующие документы:

- заявление о зачислении на курс (председателю приемной комиссии);

-автобиография, написанная лично (в 1 экземпляре рукописью, в 2 печатных экземплярах);

- характеристика с места службы (работы или учебы) ;

- нотариально заверенная копия документа об образовании (в 1 экземпляре);

- нотариально заверенная копия свидетельства о рождении (в 1 экземпляре);

- нотариально заверенная копия удостоверения личности (в 1 экземпляре);

- нотариально заверенная копия свидетельства о браке (в случае брака в 1 экземпляре);

- нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей (при наличии ребенка в 1 экземпляре);

- справка из домоуправления или местных органов ИВ о составе семьи и месте жительства (в 1 экземпляре);

- 4 цветные фотографии (2 - размером 3х4 см, 2 - размером 4,5х6 см без головного убора);

- справка из поликлиники, где кандидат состоит на учете (о наличии или отсутствии обращений в связи с кожно-венерологическими, психоневрологическими, наркологическими и инфекционными заболеваниями, туберкулезом за последние 5 (пять) лет) ;

- нотариально заверенная копия всех листов военного билета (в 1 экземпляре).

Адрес, по которому будет осуществляться прием документов: город Баку, Ясамальский район, улица Шафаята Мехтиева, 76, военный городок "Qızıl Şərq" (Учебно-тренировочный центр азербайджанской армии).

Время подачи заявки: с 27 марта по 26 апреля 2024 года ежедневно (кроме воскресенья) с 09:00 до 17:00.

Примечание: военнослужащих, уволенных со сверхсрочной действительной военной службы в запас в соответствии с пунктом "е" статьи 156 (в связи со служебным несоответствием) Положения "О прохождении военной службы", а также осужденных военнообязанных, независимо от погашения судимости, просим не подавать заявление о зачислении на курсы",- говорится в сообщении ведомства.

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