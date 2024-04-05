Встреча Армения-ЕС-США создает угрозу хрупкому миру и безопасности на Южном Кавказе

Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и большинство западных стран глубоко обеспокоены перспективой распада "мирового порядка, основанного на правилах", которые формировались в течение десятилетий после Второй мировой войны. Международное гуманитарное право, учитывая нынешнюю ситуацию в регионе Южного Кавказа, серьезно нарушается продолжающимися усилиями Вашингтона-Брюсселя-Еревана по организации трехсторонней встречи 5 апреля 2024 года.

Об этом в интервью Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенного в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, так называемая встреча нарушает Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ), подписанную в 1950 году Советом Европы.

"ЕКПЧ является международным договором по защите прав человека и основных свобод в Европе. Трехсторонняя встреча 5 апреля грубо нарушает права человека граждан Азербайджана и предоставит особые привилегии армянскому населению по всему Южному Кавказу.

Все 47 стран, входящих в Совет Европы, являются участниками Конвенции, 27 из которых являются членами ЕС. Серьезной ошибкой является то, что ЕС попал в ловушку армянской информационной войны и подвергся давлению со стороны армянских агентов влияния, таких как бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Встреча проводится для того, чтобы снискать расположение коррумпированного правительства Армении и нарушить законные права азербайджанского народа на Южном Кавказе, тем самым создавая угрозу хрупкому миру и безопасности, которые обеспечили вооруженные силы Азербайджана", - отметил американский политолог.

Наш собеседник подчеркнул, что такой предвзятый политический порядок, сформированный Вашингтоном, предоставил Армении возможность действовать как слон в посудной лавке в контексте международных дипломатических переговоров и достижения прочного мирного договора с Азербайджаном.

"Вашингтон и Брюссель не решаются признать, что Армения уже более 30 лет держит в экономической блокаде Нахчыванскую Автономную Республику, являющаяся суверенной территорией Азербайджана. Из-за блокады граждане Нахчывана страдают, что не произошло бы, не будь трепетного отношения к Армении и к ее коррумпированному автократическому правительству", - считает он.

Как добавил эксперт, основным итогом встречи от 5 апреля является риторика западных стран в пользу армянской военной машины, которая будет отражать неспособность Вашингтона организовать беспристрастный стол переговоров между Азербайджаном и Арменией для достижения прочного мирного договора между двумя правительствами.

"Мировой порядок после "холодной войны" переживает поворотный момент. Трансатлантические союзники не понимают, что власти Армении выигрывают больше времени для накопления оружия и военных технологий, чтобы снова напасть на суверенную территорию Азербайджана. Однако потенциальному военному вторжению суждено потерпеть неудачу прямо на начальном этапе, поскольку ВС Азербайджана держат ситуацию под контролем на каждом участке. Тем не менее, после встречи 5 апреля мир стал более раздробленным и хаотичным", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов