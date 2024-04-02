Если Армении кто-то и угрожает, то это точно не Азербайджан

В последние дни наблюдаются активные передвижения военной техники, тяжелой артиллерии и живой силы ВС Армении. Активность сосредоточена в направлении условной границы с Азербайджаном, в частности, с Нахчыванской Автономной Республикой. И это не фейк, а реальность.

В Армении все отрицают. Отрицает скопление военной силы у азербайджанских границ и мониторинговая миссия Евросоюза (чему мы, в принципе, не удивлены). Тем не менее, многочисленные видео, публикуемые в армянских пабликах, и собственные наблюдения азербайджанской стороны говорят о концентрации сил у наших границ. Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением по этому поводу. В МО отметили, что повышенная активность армянских вооруженных сил и рост агрессивной риторики в Армении указывают на возможную подготовку провокаций. Оборонное ведомство предупредило, что любая попытка военной провокации против Азербайджана будет решительно пресечена Азербайджанской армией, а ответственность за любое обострение ситуации полностью будет лежать на Армении и поддерживающих ее сторонах.

МО Армении, как водится, открестилось от передислокации армейских подразделений к границе. То, что можно увидеть в Сети, это всего лишь "учебный автопробег водителей-новобранцев", заявили в оборонном ведомстве. Миссия Евросоюза в Армении (EUMA) также выступила в воскресенье с заявлением о том, что на армяно-азербайджанской границе никаких необычных движений не заметила. "EUMA весь день патрулировала армяно-азербайджанскую границу, все спокойно, никаких необычных движений не наблюдалось", - утверждают европейцы. А Никол Пашинян вообще заявил, что Азербайджан, мол "пытается найти поводы для начала новой, широкомасштабной войны в регионе".

О чем говорит военная активность у наших границ? Может ли быть она связана с предстоящей 5 апреля встречей в Брюсселе?

На эти вопросы Day.Az попросил ответить военного эксперта, бывшего командира корпуса, кавалера ордена "Азербайджанское знамя", полковника запаса Шаира Рамалданова.

Передвижения армянских подразделений на территории РА, учения и другие мероприятия, связанные с боевой подготовкой, можно было бы назвать внутренним делом Армении. Если у страны есть вооруженные силы, они могут проводить учения, менять дислокацию подразделений в связи с маневрами и так далее. Но, зная наших соседей, настроения в армянском обществе, зная военно-политическое руководство этой страны, происходящие внутри и вокруг нее процессы, есть над чем задуматься. Интенсивная военная деятельность в преддверии трехсторонней встречи в Брюсселе не может быть простым совпадением. Хотя участники предстоящей встречи усиленно это отрицают, не сомневаюсь, что на ней Никол Пашинян, Энтони Блинкен и Урсула Фон дер Ляйен обязательно будут говорить о гарантиях безопасности Армении. И речь тут идет о милитаризации этой страны.

Мы знаем, что в Армении стартовала кампания против военного присутствия России. Выполняя заказ своих западных покровителей, Армения хочет выйти из-под российского влияния, а освободившееся место займут западные покровители во главе с Францией. Но с этим вряд ли согласятся другие региональные страны. Иран, например, уже заявил, что, если из Гюмри выйдет российская база, ее место немедленно займут ВС ИРИ. Это говорит о накале страстей, что не сулит региону ничего хорошего.

Азербайджан пытаются выставить в роли агрессора, приписывая ему намерения что-то там отобрать у Армении. Эта кампания против нашей страны тоже, считаю, напрямую связана с планами милитаризации Армении. Заинтересованным сторонам нужно показать, что безопасность РА находится под угрозой. Не исключены провокации с армянской стороны, на которые Азербайджан будет вынужден дать адекватный ответ, после чего в международных организациях начнут принимать резолюции, обвиняя Баку в "агрессии". Эти резолюции будут рассматриваться как основание и оправдание активизации военной поддержки Армении. Так что я не думаю, что стягивание сил и артиллерии к границе это просто "автопробег" в рамках учений.

У Азербайджана нет никаких притязаний на международно признанные территории Армении. Вопрос остающихся под оккупацией сел сейчас решается. После освобождения этих сел начнется процесс делимитации и демаркации границ.

Если безопасности Армении что-то и угрожает, это точно не Азербайджан. Азербайджан не представляет никакой угрозы для Армении, пока она сама не создаст ситуацию, когда он будет вынужден принять меры в ответ на провокации.

У Армении масса проблем, представляющих для нее угрозу. Это и экономические, и логистические, и энергетические проблемы. В Ереване должны понимать, что попытки разрыва с Россией аукнутся армянской стороне по всем направлениям. И военная угроза тут находится на последнем месте. Но не думаю, что до этого дойдет, потому что у России есть достаточно других рычагов, чтобы защитить свои интересы в регионе. Чем больший антироссийский уклон будет делать Ереван, тем большие потрясения ждут его в будущем. И Пашинян, думаю, это понимает. Обратите внимание - даже в такой ситуации Армения продолжает попытки убить сразу двух зайцев. Она ведь только "заморозила" свое участие в ОДКБ, а не покинула организацию. Она требует выведения пограничников только из столичного аэропорта, не протестуя против их присутствия на границах. Она также не сделала до сих пор никаких реальных шагов, чтобы выйти из каких-то соглашений, в которых доминирует Россия.

Несмотря на все свое усердие, если Пашинян будет продолжать и дальше пытаться удерживать оба стула, в скором времени ему будет не на что присесть.

Чем завершится встреча 5 апреля, пока сказать сложно. Если будут достигнуты какие-то договоренности касательно так называемых гарантий безопасности Армении, то вопросов станет еще больше. Например, даже если будут выделены средства из Европейского фонда мира на милитаризацию Армении, придется решать, откуда и какими путями это оружие будет поступать. Прежние поставки через Грузию и Иран происходили в несколько иной обстановке. А сейчас, когда страны НАТО не скрывают своих намерений насчет Армении, вряд ли Иран будет исходить из принципа "ничего личного - только бизнес". Грузия тоже вряд ли захочет портить отношения со своим другом и соседом Азербайджаном. Не приветствует эти процессы и Турция, позиция Азербайджана тоже всем хорошо известна, а о том, что думают обо всем этом в Москве, и говорить не стоит. То есть никто не приветствует вступление в регион внерегиональных игроков. За исключением Армении, конечно.

Вооружение Армении создаст проблемы тем игрокам, которые усиленно демонстрируют, что находятся рядом и готовы для нее на все. На самом же деле заменить или нейтрализовать те рычаги давления, которые имеет Россия, ни Европа, ни США не смогут.

Лейла Таривердиева