ЕС оказывает Азербайджану сильную поддержку в усилиях по разминированию

Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Европейский союз оказывает Азербайджану сильную поддержку в усилиях по разминированию.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом написал глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко в своем аккаунте в социальной сети X.

"Мы высоко ценим самоотверженный труд ANAMA, а также ПРООН и ЮНИСЕФ, являющихся нашими исполнительными партнерами, и сотрудничество с международным и азербайджанским гражданским обществом. Мы гордимся тем, что наша поддержка привела к увеличению возможностей борьбы с минами, в том числе к созданию первой женской группы по разминированию, и внесла свой вклад в лидирующие позиции Азербайджана в этой области. Мы продолжим нашу поддержку во имя благополучия азербайджанского народа, мира, стабильного и процветающего Южного Кавказа", - говорится в публикации.

Отметим, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в целях привлечения внимания к опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов объявила 4 апреля "Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием".

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