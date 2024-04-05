Уязвленное самолюбие Макрона, оправдания Госдепа и 5 апреля

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодняшняя встреча Никола Пашиняна, Госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ближайшие несколько дней будет находиться в фокусе. До сих пор строились версии насчет ее содержания, распространялись инсайды, делались прогнозы. Когда же будут обнародованы итоги так называемой конференции, придет время уже для построения реальных конструкций и практических шагов. Ждать осталось недолго.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Согласно азербайджанским СМИ, глава Госдепа позвонил в Баку для того, чтобы объясниться насчет встречи в Брюсселе 5 апреля, попытаться оправдать одностороннюю политику своей страны и заверить, что никаких планов против Азербайджана США и Европа не строят. В ходе разговора Президент Азербайджана дипломатично донес до собеседника позицию Баку по поводу указанной встречи и разъяснил некоторые элементарные моменты, которые Штатам стоило бы учитывать в своей политике по отношению к Южному Кавказу.

Звонок Блинкена, думается, был связан не только с необходимостью успокоить Баку по поводу 5 апреля, но также и с возмутительными заявлениями, сделанными на совместной с ним пресс-конференции главой МИД Франции Стефаном Сежурне. Недопустимые и оскорбительные высказывания в адрес Азербайджана прозвучали в присутствии Госсекретарь США, и тот, видимо, хотел донести до Баку, что он тут не при чем. Смазливый француз обвинил Азербайджан в агрессии и назвал Армению единственным миротворцем региона. Помнится, так же точно Энтони Блинкену пришлось исправлять ситуацию после заявлений своего помощника Джеймса О'Брайена в ноябре прошлого года. Тот заявил в Конгрессе чуть ли не о разрыве Вашингтоном отношений с Баку. Соединенные Штаты, мол, осудили действия Азербайджана в Карабахе, отменили двусторонние встречи на высоком уровне, а также приостановили планы будущих мероприятий. Разразился скандал, и Блинкену пришлось звонить в Баку, объясняться и просить разрешения на приезд О'Брайена в Азербайджан.

Одним словом, у Госсекретаря США много забот.

Официальные сообщения о телефонных разговорах высокопоставленных лиц, как правило, не содержат тех эмоций, которые в действительности звучат во время таких бесед. Но Госдепартамент в сообщении о последнем звонке Блинкена Президенту Азербайджана "высушил" его по максимуму. В результате в сообщении не осталось ни слова о встрече 5 апреля и других моментах, содержащихся в информации азербайджанской стороны. Вышло, что Госсекретарь позволил только для того, чтобы к чему-то там призвать и чего-то там потребовать.

Армянская пропаганда оказалась в сложной ситуации. С одной стороны, хотелось бы назвать сообщения азербайджанских СМИ выдумкой, а, с другой стороны, всем понятно, что эта информация никак не может быть фейком. Госсекретарь действительно звонил по поводу 5 апреля, и ему действительно пришлось выслушать все, что в Баку об этом думают. Но Госдеп почему-то не захотел придавать это огласке, да еще накануне встречи в Брюсселе с Пашиняном. Армяне пребывают в эйфории и разве что фейерверки не запускают, они бы не поняли такой дипломатии Штатов.

"Почему в сообщении Госдепа нет сути телефонного разговора? А что им сказать? Признаться, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев жестко объяснил госсекретарю США Блинкину неуместность и даже прямой вред геополитическим интересам Запада внешнеполитической интриги, которую затеял президент Франции Макрон из-за своего уязвленного самолюбия? Вот и акцентировали внимание на той части состоявшейся беседы (касающейся каких-то находящихся в заключении лиц), на которую Президент Ильхам Алиев не счел нужным даже реагировать", - сказал в комментарии Day.Az известный политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По словам Мусабекова, сам формат встречи, даже когда звучат заверения о том, что она не предполагает обсуждение вопросов безопасности, а исключительно преследует цель оказания экономической помощи Армении, нацелена на придание правительству Пашиняна уверенности и веса, как на внутриполитическом поле, так и в отношениях с Россией, Ираном и странами региона.

"Полагаю, что итогом встречи Никол Пашинян-Урсула фон дер Ляйнен-Энтони Блинкин будет широковещательные обещания, будет выделена финансовая помощь, но в части военно-технической дело сведется к оплате миссии европейских наблюдателей по линии армяно-азербайджанской границы и, возможно, некоторых французских поставок, например, радаров, в Армению. Хотя в этой части намерения Франции могут столкнуться с решительными возражениями со стороны Италии и Венгрии. Спрашивается, почему Евросоюз должен оплачивать любые военные поставки Армении, входящей в пророссийский ОДКБ и ЕАЭС? Безопасность Армении намерена усиливать Франция, но в одиночку правительство президента Макрона делать это не решается и нуждается в дипломатической и финансовой поддержке Брюсселя и Вашингтона. Закулисным организатором встречи 5 апреля в Брюсселе является именно Париж, что там и не скрывается.

Никол Пашинян ведет опасную как для себя лично, так и для Армении игру, в результате которой может получить болезненные удары, в первую очередь, от России. Любые планы в регионе, осуществляемые вопреки интересам Азербайджана и Турции, в расчете разобщить наше союзничество, обречены на провал. Так было 15 лет назад, когда Запад продавливал армяно-турецкую нормализацию без учета интересов Азербайджана, так называемые Цюрихские протоколы. Ныне, когда Баку и Анкара оформили свои отношения в прямой военно-политический союз, стали неизмеримо сильней и полностью сняли с повестки карабахскую тему, попытки разыгрывать "армянскую карту" заведомо обречены на провал. Кстати, на днях глава делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу напомнил о Шушинской декларации и предупредил, что, следуя положениям этого документа, Турция окажет Азербайджану всяческую поддержку", - сказал Расим Мусабеков