Автор: Байрам Эльшадов

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен продолжает продвигать проармянскую повестку в Европе. В этот раз большой друг армян Расмуссен написал статью во французском издании Le Monde, которая была полна взаимоисключающих аргументов, которые навредили бы ЕС в целом, и некоторым европейским странам в частности. Конечно же основной аргумент экс-генсека НАТО заключается в том, что в контексте отношений Азербайджана и Армении, европейцам необходимо встать на сторону Еревана.

И этот аргумент нас абсолютно не удивляет, так как давно известно, что Расмуссен использует свою компанию и имя для "продвижения интересов своих клиентов". Конечно же за финансовую компенсацию. И среди клиентов также нашлось правительство Армении. Так что призыв Расмуссена является абсолютно предсказуемым.

Что удивляет, так это попытка оправдать свою позицию. Расмуссен много и долго писал о "молодой армянской демократии", которую срочно спасать. И, по его мнению, это и есть причина по которой ЕС стоит бы перестать быть нейтральным игроком в отношениях между Баку и Ереваном. Но при этом продолжить исполнять функции посредника.

Экс-генсек НАТО не упомянул каким образом ЕС может сохранить за собой привилегии посредника и открыто поддерживать Армению. Ведь посредником может стать лишь та сторона, которая соблюдает ряд условий. Два важнейших условия - соблюдение принципа беспристрастности и наличия определенного уровня уважения у конфликтующих сторон. И если ЕС пойдет по пути, который предлагает Расмуссен, то нарушатся оба принципа, что сделает посредническую миссию фантазией.

Но вернемся к молодой и динамично развивающейся армянской демократии. Только то, что в Армении произошла революция, не делает ее демократией. Давайте говорить прямо, после Кочаряном и Саргсянов, люди в Армении были готовы идти за любым человеком, который имел бы другую фамилию и не имел бы связей с вышеуказанными бандитами. При этом, в прошлом армянские журналисты открыто жаловались на преследования, в дополнение к тому, что другие авторитетные издания констатировали развитие авторитарных тенденций в Армении. Так о какой же молодой демократии идет речь, если и в Армении и за ее пределами открыто говорят о системных репрессиях и проблемах демократического процесса?

Бывший глава НАТО также похвалил Ереван за то, что несмотря на зависимость от Москвы страна нашла в себе смелость совершить геополитическй разворот и сблизиться с западом.

"Несмотря на историческую, экономическую, энергетическую и военную зависимость от России, и физическое присутствие тысяч российских солдат на ее земле, правительство Армении предприняло смелые усилия по консолидации демократии Армении и построению более тесных отношений с демократическим Западом", - отмечает Расмуссен.

Однако, вопрос в том, сможет ли Армения довести его до конца? Ведь как было отмечено в статье, слишком много переменных в этом уравнении влияют на поведение Армении. И в таком случае, что останавливает Армению от того, чтобы использовать отношения с Западными странами? При этом не разрывая какой-либо связи с Россией. Ведь все прекрасно понимают, что полный разрыв связей между Ереваном и Москвой рискует обернуться колоссальными потерями для Армении.

Таким образом, Андерс Фог Расмуссен открыто показал, что он присоединился к когорте армянских пропагандистов, которые продвигают одобренные Ереваном нарративы. Но ценности в его статье нет, так как это всего лишь собрание пропагандистских нарративов, приправленных попыткой аргументировать свою неверную позицию. Если ЕС последует подходу, который предлагает Расмуссен, то блок потеряет возможность участвовать в процессе построения мира на Южном Кавказе, что негативно отразится на долгосрочных стратегических интересах как Союза, так и входящих в него стран.