Армения создает опорные пункты наступательного характера на условной границе с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, соответствующие видеокадры распространились в социальных сетях.

Отметим, что 31 марта 2024 года министерством обороны Азербайджана было распространено заявление о происходящем в последнее время сосредоточении подразделений и боевой техники вооруженных сил Армении на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы.

"Сосредоточение Арменией войск вдоль условной границы и создание опорных пунктов наступательного характера, создание долговременных огневых точек на различных направлениях, строительство фортификационных сооружений были зафиксированы специальными техническими средствами, имеющимися в распоряжении наших подразделений, и при визуальном наблюдении.

В новопостроенных железобетонных фортификационных сооружениях размещаются артиллерийские системы и другое штурмовое оружие, а также тяжелые огневые средства вооруженных сил Армении.

Еще раз заявляем, что любая возможная провокация со стороны Армении будет решительно пресечена Азербайджанской Армией, вся ответственность за обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Армении и его покровителей", - отмечалось в заявлении.

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