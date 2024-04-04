Ночной кошмар Пашиняна: злая свинья в спортивке
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новом страхе армянского премьера.
Day.Az представляет публикацию:
"У Никола Пашиняна сегодня в правительстве был сеанс психотерапии. Пациент приехал и решил выговориться собравшимся о том, как его обижают собственные граждане. Злые, потому что цены в магазинах растут, особенно на свинину.
А почему? Потому что власти страны недавно ужесточили требования к продаже мяса.
А вот Пашинян решил ответить на это сравнением свинины с галстуками.
Во время обсуждения в правительстве стандартов качества для товаров, на примере продажи мяса, премьер Армении сказал, что многие граждане боятся подорожания. Но стандарт есть стандарт, ведь члены правительства не приходят на работу в "спортивке" и тапках, добавил он.
Свинья, которая стоит на улице в спортивке и тапках - вот он, ночной кошмар Воваевича!"
Автор карикатуры - HSF
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