https://news.day.az/politics/1649775.html В Ханкенди продолжают находить армянское вооружение
В Ханкенди продолжают находить армянское вооружение
В Ханкенди обнаружены боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в МВД, 4 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 3 автомата, 2 винтовки, 5 гранат, 37 магазинов, 3148 патронов различного калибра, 6 средств связи и другие боеприпасы.
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