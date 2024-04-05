В Ханкенди продолжают находить армянское вооружение

В Ханкенди обнаружены боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в МВД, 4 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 3 автомата, 2 винтовки, 5 гранат, 37 магазинов, 3148 патронов различного калибра, 6 средств связи и другие боеприпасы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!