В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в воинских частях состоялись обобщающие заседания по итогам первого квартала, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как сообщается, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

"На заседаниях были заслушаны доклады о проделанной в течение первого квартала текущего года работе по повышению боеспособности, организации служебно-боевой деятельности воинских частей и выполненных задачах, было широко проанализировано состояние боевой подготовки, службы войск, материально-технического обеспечения и воинской дисциплины. До сведения участников были доведены задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, и поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова о совершенствовании организации служебно-боевой деятельности, службы войск и боевого дежурства", - говорится в сообщении ведомства.

В заключение были награждены военнослужащие, отличившиеся на военной службе по итогам первого квартала.

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