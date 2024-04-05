Сегодня проходит очередное заседание Милли Меджлиса (парламент Азербайджана).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку дня заседания вошли нижеприведенные 22 вопроса.

1. Проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "О внесении изменений в решение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики"".

2. О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики.

3. О назначении М.К.Гасанова судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

4. О назначении и освобождении от должности судей Бакинского апелляционного суда.

5. О назначении и освобождении от должности судей Гянджинского апелляционного суда.

6. О назначении и освобождении от должности судей Сумгайытского апелляционного суда.

7. О назначении судей Шекинского апелляционного суда.

8. О назначении и освобождении от должности судей Ширванского апелляционного суда.

9. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционные законы Азербайджанской Республики "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики" и "О нормативных правовых актах" (третье чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики от 30 декабря 2021 года номер 471-VIQ "О медиа" (третье чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О совместной деятельности, объединении, отделении и ликвидации муниципалитетов" (третье чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов" (третье чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О приватизации государственного имущества" (третье чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Положение о службе в государственных налоговых органах", утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 12 июня 2001 года номер 141-IIQ (второе чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (второе чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "О таможенном тарифе" и "О рекламе" (второе чтение).

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке" (второе чтение).

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медиа" (второе чтение).

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об охране памятников истории и культуры", "О выдаче (экстрадиция) лиц, совершивших преступления" и "О культуре" (первое чтение).

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

22. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года номер 979-VIQD "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах" (первое чтение).

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