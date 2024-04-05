Француженка Анн Петель провоцирует конфликт между Арменией и Израилем

Автор: Байрам Эльшадов

Руководитель группы дружбы Франция-Армения Национального собрания Франции Анн-Лоранс Петель пытается быть большей армянкой, чем сами армяне. На этот раз прикормленная армянским лобби дамочка пытается выгораживать радикальных армян в связи с событиями в квартале "Коровий сад" в Иерусалиме:

"Армяне Иерусалима регулярно подвергаются нападениям со стороны экстремистов и теперь вытесняются израильской полицией.

Армяне должны иметь возможность жить мирно в Израиле!", - заявила громогласно мадам Петель.

Очевидно, что француженка провоцирует конфликт между Арменией и Израилем, пытаясь показать как "злые евреи" ущемляют "несчастных армян". На самом же деле причина инцидента в квартале "Коровий сад" довольно банальна. Армяне пытаются представить обычную историю вокруг коммерческой сделки с недвижимостью "захватом собственности", что является чистейшей ложью. Простыми словами - продали землю, деньги получили, а теперь отдавать не хотят. Более того, теперь "ущемленные" армяне бьют во все колокола и орут на весь мир, что израильятне лишают их земли.

А француженка Петель всегда на подхвате. Готова перегрызть горло кому угодно, лишь бы отработать полученное. Как говорится в таком случае, деньги не пахнут...

Ранее мы сообщали о столкновениях между армянскими радикалами и евреями на территории "Коровьего сада" в Иерусалиме.

Отмечалось, что армяне оцепили эту территорию и не пускали туда евреев.

Израильская полиция задержала нескольких армян.